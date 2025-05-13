Чи приїде Путін на переговори у Стамбулі для припинення вогню в Україні: подробиці від ISW

Путін / © Associated Press

Реклама

Російське керівництво поки що офіційно не відреагувало на пропозицію президента України Володимира Зеленського провести двосторонню зустріч 15 травня в Стамбулі, щоб обговорити припинення вогню. Однак низка заяв російських посадовців нижчого рівня свідчить про небажання Москви вести прямий діалог.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник голови Ради Федерації РФ Костянтин Косачов назвав запрошення Зеленського «комедією» і запевнив, що зустрічі такого рівня не можуть відбутись «в умовах складної ситуації». Посол Росії з особливих доручень Родіон Мірошник та депутат Держдуми Олексій Чепа також висловили сумнів щодо щирості ініціативи України, фактично повторивши кремлівську тезу про «недовіру» до Києва.

Реклама

За оцінкою ISW, російська риторика залишається жорсткою, зокрема щодо легітимності української влади. Кремль продовжує просувати хибний наратив, що президент Зеленський та чинний уряд нібито нелегітимні. Це дозволяє Росії уникати участі в реальних переговорах і зберігати курс на досягнення стратегічної військової мети — зміни влади в Києві.

На думку аналітиків, Путін може побоюватися, що участь у перемовинах із Зеленським потребуватиме зміни риторики перед власною аудиторією. Наразі Кремль не демонструє готовності змінювати наративи, навпаки — може посилити їх у разі тимчасового підписання мирної угоди, аби мати підґрунтя для її подальшого розриву.

«Будь-яка довгострокова мирна угода повинна включати визнання Росією легітимності українського президента, уряду та конституції», — наголошують в ISW.

Нагадаємо, 10 травня Путін на пресконференціїзапропонував відновити переговори з Україною. Звісно зазначивши, що Росія начебто «неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню з українською стороною».

Реклама

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що готовий до прямих переговорів з РФ і хоче особистої зустрічі з диктатором Путіним.

Однак, за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Зеленський погодиться на переговори у Стамбулі лише у разі особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.