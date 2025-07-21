Чи приїде Трамп на зустріч із Путіним до Китаю: аналітик відповів

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

У Кремлі активно обговорюють можливість зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Китаї у вересні, пов’язуючи її з парадом перемоги в Пекіні. Ці припущення є «надуманими».

Таку думку зазначив керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу.

На його думку, така зустріч вигідна Москві, але Трамп навряд чи погодиться на неї в нинішніх умовах.

Реклама

Чому зустріч Трампа і Путіна в Китаї малоймовірна?

За словами Клочка, інформація про можливий саміт Трампа та Путіна в Китаї схожа на пропагандистську маніпуляцію, яка не має реальних підстав. Хоча в західних ЗМІ, зокрема з посиланням на The Times, з’являлися подібні повідомлення. Проте конкретних домовленостей чи офіційних підтверджень немає.

«Редакція визначила тему: буде парад, буде Путін — давайте запросимо Трампа. Він, правда, про це ще не знає. І влаштуємо саміт на трьох. Але я далекий від думки, що Трамп приїде. На парад на свою честь — так, він може приїхати», — зауважив Валерій Клочок.

Він додав, що західна преса скептично ставиться до такої ініціативи, а сам Трамп раніше публічно заявляв, що «досить займатися цією дурнею, говорити одне, а робити зовсім інше».

Кому вигідна ця зустріч, і що стоїть за чутками?

Аналітик вважає, що зацікавленість у такому саміті мають передусім Росія та Китай. Москва прагне показати готовність до переговорів, але, по суті, діє в інтересах Пекіна. У США ж все частіше звучить думка, що говорити потрібно не з Кремлем, а безпосередньо з китайським керівництвом.

Реклама

«Путін — це проксі Китаю. Він діє в інтересах Китаю», — пояснив Валерій Клочок.

Нагадаємо, Кремль пропонує організувати зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна у вересні на честь китайського параду перемоги у Другій світовій війні. Проте Білий дім поки офіційно не коментує цю ініціативу.

Нагадаємо, раніше видання The Times припустило, що президент США Дональд Трамп може бути запрошений на тристоронній саміт із президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом РФ Володимиром Путіним у Пекіні у вересні.

«Фюрер» РФ Володимир Путін готується до поїздки до китайського Пекіна у вересні. Втім, про аналогічні плани президента США Дональда Трампа невідомі Москві.

Реклама