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Чи прийме Путін відставку Кадирова: у ISW зробили припущення
Диктатор Путін очікує, що Кадиров продовжить керувати Чечнею.
Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров виявив бажання піти у відставку з посади. Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, відхилив це прохання.
Про це пишуть у ISW.
Як зазначили в Інституті, Путін і Кадиров зустрілися 7 травня, щоб обговорити соціально-економічні питання в Чеченській Республіці. Кадиров завершив зустріч, подякувавши Путіну за його позитивну оцінку зусиль чеченських сил щодо формування військ та участі у війні Росії в Україні.
«Кадиров наголосив: „Ми не підведемо (Путіна — ред.)“. У відповідь кремлівський диктатор сказав: „У мене немає жодних сумнівів“, натякаючи: Путін очікує, що Кадиров продовжить керувати республікою», — пояснили в ISW.
Нагадаємо, Кадиров висловив бажання піти у відставку з посади 5 травня. При цьому він зазначив, що тільки Путін може санкціонувати це рішення.