Чи прийме Росія західні гарантії безпеки для України: ISW оцінив настрої Кремля

США готові надати своїм європейським партнерам допоміжні сили в межах майбутніх гарантій безпеки для України, що передбачає, зокрема, використання стратегічних засобів. Водночас Росія не має наміру погоджуватися на подібні домовленості.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що Вашингтон змінив підхід: тепер США готові підтримати будь-яку західну місію, спрямовану на забезпечення миру та стабільності в Україні після завершення війни. Раніше у президента США Дональда Трампа були інші плани.

Як писало видання Financial Times, йдеться про намір надати стратегічні інструменти, які передбачають розвідку, системи управління та командування, а також допомогу в роботі протиповітряної оборони.

«Офіційні джерела зазначили, що така підтримка США залежить від зобов’язання європейських держав розгорнути „десятки тисяч“ військовослужбовців в Україні», — вказує ISW.

Експерти інституту нагадують, що російські посадовці неодноразово відкидали пропозиції щодо гарантій безпеки. Попри те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров свого часу заявляв про підтримку і навіть називав країни, здатні забезпечити гарантії, згодом його риторика змінилася. Зокрема, Лавров висловив думку, що США не мають брати на себе відповідальність за післявоєнну безпеку України.

Речниця російського МЗС Марія Захарова своєю чергою наголосила, що Кремль відкидає «будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО».

«Кремль, ймовірно, відхилить пропозицію США та Європи щодо гарантій безпеки, подібну до тієї, яку, як повідомляється, обговорюють американські та європейські чиновники», — резюмували в ISW.

Нагадаємо, 25 серпня Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку». Очільник Білого дому наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».

За словами президента України Володимира Зеленського, гарантії безпеки, робота над якими триває, мають бути такими, як п’ята стаття Договору НАТО. Глава держави також акцентував, що питання гарантій безпеки — це й питання фінансування ЗСУ.