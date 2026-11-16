Чи розмовлятимуть Путін і Сі про Україну під час зустрічі: заява з Кремля

Володимир Путін та Сі Цзіньпін / © ТСН

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Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Китаю обговорить із лідером країни Сі Цзіньпіном економікута останні контакти зі США. Крім того, у Кремлі підтвердили підготовку до тристоронньої зустрічі за участю президента США Дональда Трампа у Шеньчжені.

Про це повідомив помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

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За словами Ушакова, переговори Росії та Китаю у широкому складі будуть зосереджені на перспективах економічного співробітництва.

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Він зазначив, що під час зустрічі Путін поінформує Сі про останні контакти зі США, зокрема з урахуванням переговорів в Абу-Дабі.

Помічник російського диктатора припустив, що під час двосторонньої зустрічі Путін і Сі також обговорять майбутні тристоронні переговори з Трампом.

За словами Ушакова, зустріч Путіна, Трампа та Сі відбудеться у державній резиденції президента Китаю.

Ушаков запевнив, що президента Росії та США 100% зустрінуться, оскільки обидва будуть у Шеньчжені. Наразі сторони узгоджують час і місце зустрічі.

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Він також зазначив, що у разі відсутності спільного комюніке за підсумками зустрічі Путіна, Трампа та Сі кожен із лідерів окремо оцінить результати переговорів.

Помічник президента Росії додав, що під час візиту до Китаю Путіна супроводжуватимуть три віцепрем’єри, сім міністрів, представники адміністрації президента та бізнесу.

Зустріч Путіна, Сі і Трампа в Китаї — що відомо

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна відбудеться 19 листопада в китайському місті Шеньчжень на полях саміту АТЕС. Домовленостей про це вже досягнуто, проте теми майбутніх переговорів Пєсков не уточнив.

МЗС Китаю офіційно підтвердило, що тристоронній саміт за участю Сі, Трампа та Путіна відбудеться у четвер, 19 листопада, у Шеньчжені. Порядок денний переговорів у відомстві не розкрили.

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За даними джерел New York Post, на тристоронній зустрічі у Шеньчжені Трамп планує обговорити скорочення ядерних озброєнь. Сторони також можуть торкнутися війни в Ірані та ситуації навколо Північної Кореї (про війну в Україні не згадується).

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