Чи розраховує Україна на допомогу США: посол відповів

Всеволод Ченцов

США продовжують бути союзником України, попри загострення відносин між державами протягом останніх місяців.

Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов під час форуму European Pulse, організованого виданням Politico.

Політика України до США

Український дипломат наголосив на важливості підтримки з боку Вашингтона, особливо в оборонному секторі. Ченцов підкреслив, що українська сторона продовжує розраховувати на постачання засобів протиповітряної оборони.

«Дійсно, Америка є союзником України», — зазначив посол під час свого виступу.

Водночас дипломат констатував складність ситуації, у якій опинилася держава через дефіцит ресурсів та необхідність збереження зовнішньої підтримки.

«Ми перебуваємо у дуже скрутному становищі», — сказав Ченцов, додавши, що Київ «не може відмовитися» від підтримки з жодної зі сторін.

Окрім стратегічного партнерства зі США, посол відзначив посилення співпраці з європейськими країнами. Він акцентував на розвитку власних потужностей України у виробництві безпілотних літальних апаратів.

Ченцов також згадав роль президента США Дональда Трампа в межах «миротворчих зусиль». Попри зміцнення зв’язків із Європою, дипломат підтвердив, що Україна й надалі покладається на американську допомогу як на ключовий елемент своєї стійкості.

