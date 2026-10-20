Чи сядуть Трамп, Сі та Путін за один стіл: Китай відреагував на можливий саміт

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © Associated Press

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У Китаї поки не коментують повідомлення про можливу тристоронню зустріч лідерів США, КНР та Росії, на якій можуть обговорювати завершення війни в Україні.

Під час брифінгу журналіст Bloomberg запитав речницю МЗС Китаю Мао Нін про повідомлення, що Володимир Путін нібито запропонував наступного місяця зустрітися з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.

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«На цей момент у мене немає інформації, якою я могла б поділитися», — відповіла Мао Нін.

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Що відомо про можливу зустріч Трампа, Путіна та Сі

Раніше The Wall Street Journal повідомляв про можливість проведення у листопаді першої в сучасній історії тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та Росії.

Політолог Володимир Фесенко в коментарі ТСН.ua зазначав, що така зустріч, на його думку, насамперед є планом Кремля.

«Для Путіна ця зустріч як символ “нової Ялти” — три лідери найбільш впливових країн ділять світ. Путін мріє про це», — сказав Фесенко.

Водночас він наголошував, що проведення саміту поки залишається під питанням і навіть у разі зустрічі вона не обов’язково завершиться конкретними домовленостями.

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Серед можливих ризиків для України експерт називав спробу Кремля просувати домовленості на російських умовах.

США готують нові переговори щодо війни

Паралельно, за даними Axios, спецпосланець США Стів Віткофф планує 20 жовтня провести в Осло переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також із представниками європейських країн і НАТО.

Після цього Віткофф, за інформацією видання, має вирушити до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним і представити напрацьовані пропозиції.

CBS News також повідомляло, що Дональд Трамп готовий обговорювати завершення війни без участі Києва.

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Ба більше — Трамп зухвало закликав усунути Зеленського від мирного процесу. Він накинувся з новою порцією критики на українського президента і заявив, мовляв, «давним-давно» той мав нагоду укласти «набагато вигіднішу угоду».

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