Чи скоротилася військова допомога Україні після зміни політики США: в НАТО відповіли
У НАТО запевнили, що після зміни політики США військова допомога Україні не скоротилася.
Постачання зброї Україні не скоротилося після рішення американського президента Дональда Трампа припинити прямі передавання.
Про це заявив агентству Reuters заступник командувача Місії НАТО з безпекової допомоги й навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер.
Після приходу до влади в січні 2025 року адміністрація Трампа продавала Україні зброю або надавала допомогу лише в межах рішень, ухвалених експрезидентом Джо Байденом.
Починаючи від осені, згідно з механізмом PURL, розробленим США та їхніми союзниками, Україна отримує зброю з американських складів за кошти країн НАТО.
«Не було жодної паузи, постачання просто продовжувалися, і річ не у тому, що США чекають, поки за це буде сплачено. Щойно буде оголошено про черговий пакет PURL, потік матеріалів починається. Ми бачимо, що багато європейських країн фактично беруть на себе фінансування», — сказав він.
Місія НАТО з підтримки України координує постачання зброї від грудня 2024 року. Зокрема, вона узгоджує потреби Києва в озброєнні, спорядженні та навчанні з пропозиціями, отриманими від країн-донорів у Альянсі та за його межами.
Нагадаємо, уряд Джорджі Мелоні несподівано змінив риторику щодо військової підтримки Києва та призупинив свою участь у програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України.