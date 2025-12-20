Чи скоротилася військова допомога Україні після зміни політики США: в НАТО відповіли

Постачання зброї до України не скоротилися / © ТСН.ua

Реклама

Постачання зброї Україні не скоротилося після рішення американського президента Дональда Трампа припинити прямі передавання.

Про це заявив агентству Reuters заступник командувача Місії НАТО з безпекової допомоги й навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер.

Після приходу до влади в січні 2025 року адміністрація Трампа продавала Україні зброю або надавала допомогу лише в межах рішень, ухвалених експрезидентом Джо Байденом.

Реклама

Починаючи від осені, згідно з механізмом PURL, розробленим США та їхніми союзниками, Україна отримує зброю з американських складів за кошти країн НАТО.

«Не було жодної паузи, постачання просто продовжувалися, і річ не у тому, що США чекають, поки за це буде сплачено. Щойно буде оголошено про черговий пакет PURL, потік матеріалів починається. Ми бачимо, що багато європейських країн фактично беруть на себе фінансування», — сказав він.

Місія НАТО з підтримки України координує постачання зброї від грудня 2024 року. Зокрема, вона узгоджує потреби Києва в озброєнні, спорядженні та навчанні з пропозиціями, отриманими від країн-донорів у Альянсі та за його межами.

Нагадаємо, уряд Джорджі Мелоні несподівано змінив риторику щодо військової підтримки Києва та призупинив свою участь у програмі НАТО з закупівлі американської зброї для України.