Політика
1525
1 хв

Чи служить Єрмак у війську: у Міноборони відверто відповіли

Міноборони не має даних про військову службу колишнього очільника Офісу президента.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Getty Images

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак не звертався до жодного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для проходження військової служби.

Про це йдеться у відповіді Міноборони України на запит нардепа Ярослава Железняка.

«Інформуємо, що… громадянин України Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації, на особливий період або за контрактом не звертався», — сказано у документі.

Нардеп наголосив, що оскільки Єрмак більше не обіймає посаду в ОП, він втратив право на бронювання від мобілізації і, як громадянин призовного віку, має виконувати військовий обов’язок на загальних підставах.

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський заявив, що керівник ОПУ Андрій Єрмак подав у відставку. Невдовзі на сайті президента зʼявився відповідний указ. Це відбулось на тлі обшуків НАБУ помешкання Єрмака у межах операції «Мідас» — розслідування щодо розкрадань в Енергоатомі.

Після своєї відставки, Андрій Єрмак у коментарі виданню New York Post заявив, що планує доєднатися до лав Збройних сил України.

1525
