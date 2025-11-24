Чи спрацює "мирний план Трампа": Ердоган зробив заяву

Зеленський та Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Ердоган сказав, у якому разі спрацює «мирний план Трампа», який має завершити війну в Україні. На його думку, документ має відповідати законним очікуванням та потребам безпеки сторін, не створюючи нової нестабільності.

Про це повідомляю Clash Report.

«Чи можливо досягти згоди щодо цього плану? Так, можливо. Справжнє питання полягає в тому, як — і саме це потрібно вирішити», — зазначив він.

За його словами, угоди можна досягти, якщо план відповідає законним очікуванням та потребам безпеки обох сторін. Він не має створювати «нової нестабільності».

«Якщо буде встановлено рамки, які задовольнять усі сторони, це може відкрити шлях до довгострокового вирішення», — вважає турецький лідер.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, Трамп зробив нову заяву про завершення війни в Україні.

«Чи справді можливо, що досягається значний прогрес у мирних переговорах між Росією та Україною??? Не вірте, поки не побачите самі, але щось добре, можливо, відбувається. Бог благослови Америку!», — написав очільник США.