Чи справді Арктику слід захистити від РФ і Китаю: Рютте прокоментував позицію Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте визнав слушність позиції президента США Дональда Трампа, який претендує на Гренландію, щодо необхідності захисту арктичного регіону. Росія та Китай нарощують там активність, що змушує Альянс діяти рішучіше.

Про це Рютте заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Щодо Арктики я вважаю, що президент Трамп має рацію, як і інші лідери НАТО — нам треба захищати Арктику. Ми знаємо, що морські шляхи відкриваються і що Китай та Росія стають дедалі активнішими в Арктиці», — висловився генсек НАТО.

Він зауважив, що з Арктикою межує вісім країн, сім з яких є членами Альянсу. Йдеться про Фінляндію, Швецію, Норвегію, Данію, Ісландію, Канаду та США. Поза межами НАТО лише Росія межує з Арктикою. А ще в цьому регіоні стає дедалі активнішим Китай.

Тож, наголосив Рютте, необхідний захист Арктики від російського та китайського впливів.

«Президент Трамп та інші лідери мають рацію. Ми маємо робити більше і захищати Арктику від російського та китайського впливу. Саме це вирішили зробити посли НАТО у вересні. Ми працюємо над цим, щоб спільно захистити арктичний регіон», — сказав генсек Альянсу.

Водночас він вирішив не коментувати свої зусилля зі зниження напруженості між США та Європою через Гренландію, наголосивши, що робить це не публічно, а за лаштунками.

Заяви Трампа про безпеку Арктики та Гренландію

Нагадаємо, напередодні Трамп обговорив із Рютте безпеку Арктики та статус Гренландії. Президент США анонсував багатосторонню зустріч у Давосі, де Гренландія стане однією з головних тем. Американський лідер назвав цей острів надзвичайно важливим для світової безпеки. Трамп наголосив, що «жодного повернення назад не буде». Він додав, що США забезпечать глобальний мир завдяки оновленій військовій потужності та стратегії «мир через силу».

Наступного дня Трамп заявив, що володіння Гренландією має вирішальне значення для безпеки США та світу. На запитання журналістів, як далеко він готовий зайти задля купівлі острова, президент відповів: «Ви дізнаєтесь». Він анонсував низку зустрічей щодо цього питання на форумі в Давосі, висловивши впевненість, що майбутнє рішення задовольнить і США, і НАТО.