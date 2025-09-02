Янукович і Путін / © Associated Press

Реклама

Президент РФ Володимир Путін люто реагував на угоду про асоціацію України з Європейським Союзом, адже вона заважала планам Кремля ліквідувати українську державність та створити Союзну державу з Росією та Білоруссю.

Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портников у своєму блозі на YouTube.

“Колишній український президент запевняв, що він і сам вів Україну до Європейського Союзу. Але ми добре пам’ятаємо, чим це завершилося — відмовою від підписання угоди про асоціацію навіть тоді, коли ЄС готовий був закрити очі на подвійні стандарти правосуддя в Україні”, — зазначив Портников.

Реклама

За його словами, Янукович справді був проти євроатлантичної інтеграції. При цьому він призначав росіян на ключові посади у Міноборони та СБУ, фактично перетворюючи їх на “філіали” відомств РФ.

Журналіст наголосив, що асоціація з ЄС не була гарантією безпеки від російського впливу. Приклади Грузії та Молдови показали, що навіть після підписання угоди проросійські сили зберігали свої позиції, а Москва продовжувала намагатися відновити контроль над цими країнами.

“Янукович був не маріонеткою, а очільником ліквідаційної команди. Його завданням було підготувати ґрунт для створення Союзної держави з Росією та Білоруссю, а згодом — включення цих країн до складу РФ областями”, — підкреслив Портников.

Він додав, що Путіна ніколи не влаштовувала ні “Україна Януковича”, ні будь-який інший варіант державності. Єдиною метою Кремля було зникнення України з політичної карти світу.

Реклама

Нагадаємо, днями РФ показала відео із заявою експрезидента-втікача України Віктора Януковича про те, що він "цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС. Втім, нібито європейці поводилися некоректно".