Чи справді Маск наказав обмежити Starlink для України: у Конгресі вимагають розслідування

У США вимагають розслідування, чи справді це наказ Маска / © Associated Press

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У США вимагають проведення розслідування щодо того, чи дійсно Ілон Маск наказав уповільнити роботу військового Starlink для України. Тому що "це, ймовірно, є порушенням закону".

Про це заявив конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік в ефірі CNN.

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"Ми повинні провести розслідування. Ми повинні викликати свідків, привести їх до суду, взяти їх під присягу та дістатися до суті справи. Тому що це дуже серйозна справа. Її не можна замовчувати", – підкреслив він.

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Крім того, конгресмен від Демократичної партії Елізабет Енн Воррен також заявила про важливість розслідування.

"Ми хотіли б точно знати, хто відповідальний за те, що сталося. Якщо це одна людина, Ілон Маск, яка диктує нашу зовнішню політику, то він наражає США на величезний ризик", – наголосила вона.

Що з'ясували журналісти WSJ

У The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела повідомили, що Ілон Маск особисто наказав обмежити Starlink для України. Це рішення, запроваджене 14 жовтня, порушило роботу частини українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів, які використовують для захисту від російських атак.

За даними журналістів, перед запровадженням обмежень Маск контактував із кількома високопосадовцями американської адміністрації, зокрема, з Дональдом Трампом.

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Відомо, що Трамп неодноразово робив різкі заяви, що атаки на російську нафтову інфраструктуру нібито спричиняють зростання цін на енергоносії у США. Водночас залишається незрозумілим, чи погоджував президент США обмеження Starlink безпосередньо. Американський лідер заявив, що не знає, хто ухвалив відповідне рішення.

Небезпека обмеження Starlink

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов пояснив, що Україна не може збивати реактивні "Шахеди" через обмеження Starlink. За його словами, супутниковий зв'язок широко застосовується українськими військовими не лише для ударів по російських об'єктах, а й для захисту українських міст.

Зокрема, для боротьби з реактивними "Шахедами" українські фахівці розробляють спеціальні швидкісні перехоплювачі. Однак запроваджені обмеження роботи Starlink заважають підтримувати стабільний зв'язок із такими апаратами під час польоту.

Наразі Україна намагається пояснити американським партнерам, наскільки важливою є стабільна робота супутникового зв'язку для оборони держави. Адже Starlink забезпечує не лише виконання бойових завдань, а й можливість українських військових підтримувати зв'язок зі своїми родинами. Тому Київ закликає партнерів скасувати обмеження.

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Авіаційний експерт, фахівець із питань розвитку озброєнь і новітніх технологій Богдан Долінце пояснив, чим замінити Starlink для українських дронів. Наприклад, Mesh-модеми не можуть повністю замінити Starlink.

Також експерт розглянув європейську систему супутникового інтернету OneWeb, створену на базі супутникового сервісу Eutelsat. На його думку, ця мережа значно поступається Starlink за кількістю супутників, а також має обмеження щодо покриття, швидкості та надійності зв’язку.

Потенційною альтернативою може бути система GOVSATCOM, яка об’єднує урядові геостаціонарні супутникові ресурси країн Європейського Союзу. Однак відкрите питання, чи зможе система підтримувати керування безпілотниками в русі в режимі реального часу.

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