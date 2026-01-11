- Дата публікації
Чи справді Путін хоче успіху України — Келлог дав відповідь
Експосланець президента США вважає, що Трамп не такий наївний, щоб справді вірити в доброзичливість Путіна.
Твердження президента США Дональда Трампа про те, що російський президент Путін бажає «успіху» Україні, може бути частиною переговорного процесу і спроби тривати Росію в рамках. Насправді господар Кремля такої мети немає.
Про це сказав колишній посланець президента Трампа з питань України Кіт Келлог в інтерв’ю ITV News.
«Путін, як колишній офіцер КДБ, ніколи не зміниться. Я думаю, що у нього є мета, і те, чого ми хочемо на Заході, не обов’язково те, чого хоче він… Я не думаю, що Путін взагалі хоче успіху України», — зауважив він.
При цьому Келлог додав, що Трамп не такий наївний, щоб справді вірити в доброзичливість Путіна.
«Трамп не є наївним. Я думаю, що це частина переговорів, частина роздумів уголос і спроби тримати Росію в рамках. У нас є українці в рамках, ми намагаємося також залучити росіян», — припустив він.
Експосланець президента США не став коментувати, чому Трамп не критикує Путіна, хоча й висловлює часом своє невдоволення російським президентом, та не змушує його піти на поступки щодо максималістських вимог: повної окупації Донбасу та перетворення України на васальну державу.
«Це його рішення. Я маю на увазі, це справа президента. Він ухвалює ці рішення, а не я. Він отримує інформацію від людей, своїх радників, і він робить ті заклики, які робить», — сказав він.
Келлог відмовився відповідати, чи радив він Трампу бути жорсткішим із Путіним.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, які у нього були відчуття, коли Дональд Трамп сказав, що Путін нібито хоче бачити успішну Україну.