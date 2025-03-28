Чи справді Путін вирішив вийти з переговорів про мир: що кажуть експерти

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія зриває переговори щодо мирного врегулювання, які намагається нав’язувати Вашингтон. А підсумки телефонних переговорів між президентом США та Росії щодо миру розчарували оглядачів на Заході та в Україні. Про це відкрито заявляють експерти та пишуть провідні ЗМІ.

ТСН.ua зібрав ключову інформацію.

Напередодні Володимир Путін зробив заяву, яка просто шокувала світ. Він хоче запровадити тимчасове управління Україною під егідою Організації Об’єднаних Націй, щоб провести вибори.

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Він уточнив, що з новообраним керівництвом можна буде підписувати «легітимні документи, які будуть надійними та визнаними у всьому світі». З його слів, наразі РФ не розуміє, з ким можна підписувати якісь документи в Україні, а нинішні цивільні органи влади в Україні не є законними через відсутність виборів президента.

У США не примусили довго чекати на відповідь диктаторові і чітко дали зрозуміти, що на такі вимоги ніхто не погодиться.

На заяву відреагували і в Офісі президента України. Зокрема, радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що Путіну слід випити пігулок для запуску мозкової активності, якщо він досі не розуміє, з ким потрібно співпрацювати для завершення російсько-української війни.

На тлі останніх заяв, а також обстрілів українських міст, експерти приписукають, що Путін намагається вийти з переговорів — і як завжди звинуватити в усьому українську сторону.

Такої думки дотримується, зокрема, політолог Вадим Денисенко

Він каже, що диктатор вийшов із переговорів, і додав, що цей вихід він почав ще в Ер-Ріяді.

«Але вчорашні заяви про те, як він роздушить Україну і введе управління ООН, просто прискорили процес зняття масок», — зазначив політолог.

З його слів, для Путіна важливими є кілька речей. Зокрема, він вважає, що в під час літньої кампанії зможе суттєво покращити воєнні позиції. Окрім того, диктатор не готовий до переходу до мирного життя, адже невідомо, як поведе себе еліта та ура-патріоти.

Окрім того, диктатор повірив, що американський президент Дональд Трамп не зможе розпочати нафтову війну з РФ по частковому витісненню російської нафти зі світових ринків нафти.

«Путін вважає, що завдяки КНДР, можливо, Ірану та низки інших теоретично можливих точок напруги, він буде потрібен і Трампу, і Сі під час переговорів Китай-США», — уточнив Денисенко.

Тепер, каже Денисенко, можна говорити про те, що ми увійшли в новий цикл війни, де наступне переговорне вікно можливостей може відкритися не раніше кінця осені.

«Чи можливе все-таки повернення до переговорів зараз? Як на мене, вірогідність мінімальна. Путін виставляє такі вимоги, які просто неможливо виконати», — додав експерт.

Кандидат історичних наук та експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко Сергій Громенко в ефірі телеканалу «Еспресо» поділився своїми думками щодо планів Путіна у переговорах з Трампом. З його слів, поки ситуація у переговорах з США на боці РФ, очільник Кремля хоче домовитись з Трампом про фіксацію награбованого в Україні, однак без закінчення війни.

«Зараз Путін має поспішати до тих пір, доки США так чи інакше виступають ситуативним партнером Росії. Є підстави думати, що Путін хотів би завершити збройну частину цього конфлікту в його розумінні, тобто не укласти мир, не вийти з території України, а просто перестати стріляти», — говорить Громенко.

Історик зауважує, що Путін хотів би свої плани здійснити в цей час, адже адміністрація президента США поки що прихильно ставиться до Росії та такого варіанту «розв’язання конфлікту». Однак Громенко вважає, що відносини між Путіним і Трампом погіршаться, тому російський диктатор планує швидше домовитися з президентом США.

Досягти угоди про перемир’я між Росією та Україною до 20 квітня неможливо. Таку думку озвучив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко і назвав причини.

По-перше, він закликав звернути увагу на те, як минув черговий етап переговорів у Саудівській Аравії.

«Американська і російська делегації спілкувалися понад 12 годин, але безрезультатно. З жодного питання не було досягнуто жодних домовленостей, які б дозволили за підсумками розмови скликати прес-конференцію. По суті, за підсумками суспільству відзвітували в такому форматі — мовляв, „ми поговорили, і поговорили добре“, і все, жодних повідомлень про ухвалені рішення, наступні кроки і плани, дорожню карту», — сказав Коваленко.

Він вважає, що цю ситуацію не можна вважати провалом. Насправді це саме той процес, який і очікувався.

Що кажуть в Інституті вивчення війни

Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW), Путін знову повернувся до наративу про нелегітимність української влади, повторивши фейкову тезу, що нібито Конституція України дозволяє лише подовження повноважень Верховної Ради, але не президента, навіть в умовах воєнного стану.

Утім, насправді українське законодавство чітко регулює виборчий процес під час воєнного стану, який запроваджено від лютого 2022 року. У таких умовах проведення президентських, парламентських чи місцевих виборів неможливе.

«Російська влада активізувала інформаційні атаки, намагаючись підірвати можливість мирних переговорів з Україною, посварити Київ і Вашингтон, дискредитувати Україну й виправдати продовження війни», — пишуть аналітики

Експерти ISW зазначають, що російська влада також відродила наративи, які звинувачують українські сили в нападі на російські атомні електростанції та скоєнні воєнних злочинів проти російських цивільних осіб, щоб підірвати довіру до України. Українська влада назвала ці звинувачення безпідставними.

Що пишуть ЗМІ

За останні кілька тижнів Україна і РФ погодилися щонайменше на часткове припинення вогню, проте ракетні обстріли й атаки дронами так і тривають. Це, своєю чергою, злить президента США Дональда Трампа, пише The Telegraph.

Спецпредставник Трампа заявив, що Вашингтон з оптимізмом дивиться на те, що ця зустріч може докласти шлях до повноцінного припинення вогню.

Однак Кремль применшив очікування, заявивши, що зустріч «тільки починається», очікуються «складні переговори», і сторони «тільки на початку цього шляху».

Зокрема, попередження прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова прозвучало менше ніж за тиждень після того, як Росія відхилила пропозицію Трампа про повне 30-денне припинення вогню, погодившись лише на часткове.

Україна і Європа висловили стурбованість, що РФ затягує час, щоб виграти час на полі бою, і що, ймовірно, розчарує Трампа, який обіцяв швидко припинити війну.

Джерела, близькі до президента США, дали зрозуміти, що Трамп готовий дочекатися вигідної угоди. Однак дехто заявив, що главу Білого дому дедалі більше злять ракетні атаки та атаки з використанням дронів, які тривають попри обіцянку обох сторін укласти часткове перемир’я.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що після припинення вогню буде лише короткий період для досягнення угоди про завершення війни, оскільки Росія постійно порушує домовленості. В інтерв’ю журналу Time він підкреслив, що цей період має бути дуже коротким — один, два, три місяці, і все. Зеленський також зазначив, що тривалий процес без досягнення угоди може призвести до дестабілізації ситуації в Україні.

«Від 2014 року вони постійно порушують мир. Ось як я це бачу. Вони будуть порушувати його постійно. Саме тому вікно можливостей дуже коротке між моментом припинення вогню і моментом, коли ми досягнемо угоди про припинення війни. Це має бути дуже короткий період. Один місяць, два, три, і все», — сказав президент.