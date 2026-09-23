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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи справді США запросили Путіна на саміт G20: Рубіо зробив заяву

Володимир Путіна запросили на G20, де він може зустрітися з Дональдом Трампом.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

США запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20. Там він матиме змогу поговорити з Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Саміт G20 — чому запросили Путіна

За словами американського посадовця, Вашингтон розраховує на згоду Кремля взяти участь у заході.

«Ми запросили президента Путіна на саміт G20. Вважаємо, що це для нього нагода поспілкуватися не лише з Трампом, а й з іншими світовими лідерами», — повідомив Рубіо.

Держсекретар також підкреслив, що можлива зустріч американського та російського лідерів на полях саміту є позитивним кроком, проте вона має бути змістовною.

«Ми сподіваємося, що ви приймете це запрошення», — зауважив Рубіо.

Варто зауважити, що саміт лідерів країн G20 відбудеться 14–15 грудня 2026 року в місті Маямі, штат Флорида, США.

Також президент України Зеленський раніше заявив Deutsche Welle, що хоче поїхати на саміт G20 у Маямі для зустрічі з Путіним. Незрозуміло, чи погодиться Путін зустрітися з Зеленським.

Переговори РФ з США — останні новини

Нагадаємо, у Кремлі знову заговорили про переговори на найвищому рівні. Пєсков заявив про готовність Путіна зустрітися з Трампом і пояснив, за яких умов Москва бачить можливість такого саміту.

Раніше і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не проти ще раз зустрітися з диктатором Путіним для завершення війни в Україні.

До слова, Марко Рубіо заявляв, що Україна та Росія виявляють інтерес до обмеженого перемир’я щодо припинення взаємних ударів по енергетиці.

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