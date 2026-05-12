Політика
58
2 хв

Чи справді Україна була готова віддати Донбас: в ОП відповіли Мендель

В Офісі президента спростували заяву Юлії Мендель про те, що Україна нібито була готова погодитися на передачу Донбасу Росії під час переговорів у Стамбулі 2022 року.

Кирило Шостак
Юлія Мендель

В Офісі президента категорично спростували заяву колишньої прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що Україна нібито була готова погодитися на передачу Донбасу Росії під час переговорів у Стамбулі 2022 року.

Таку заяву Мендель зробила в інтерв’ю американському ведучому Такеру Карлсону.

За її словами, вона нібито спілкувалася з людьми, які представляли Україну на перемовинах із Росією, і ті “майже домовилися”. Мендель також стверджувала, що Зеленський начебто особисто був готовий погодитися на втрату Донбасу, щоб зупинити війну.

“Зеленський особисто погодився віддати [Донбас], і я була шокована у той момент”, — заявила Мендель.

Однак у Офісі президента ці слова відкинули. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у розмові із журналістами наголосив, що Мендель не брала участі ані в переговорах, ані в ухваленні державних рішень.

“Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді — коментувати несерйозно”, — заявив Литвин.

Спростував слова Мендель і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Окрему увагу в цій історії привернув і майданчик, на якому пролунала заява. Мендель дала інтерв’ю Такеру Карлсону, який відомий різкою критикою військової допомоги Україні та неодноразово поширював тези, співзвучні російській пропаганді. Раніше він їздив до Росії, де записав інтерв’ю з Володимиром Путіним, а також спілкувався з ідеологом “русского міра” Олександром Дугіним.

Юлія Мендель була прессекретаркою президента Володимира Зеленського у 2019–2021 роках. Переговори між Україною та Росією в Стамбулі відбувалися вже після початку повномасштабного вторгнення РФ 2022 року.

Нагадаємо, після того, як на заходах до 9 травня Путін неочікувано натякнув на завершення війни, відійшовши від звичних максималістських гасел, CNN зазначило, що це може бути спробою заспокоїти російське суспільство та еліти на тлі економічного тиску, виснаження ресурсів і втрат. Попри зміну риторики Кремля та успішне використання Україною дронів для стримування ворога, аналітики вважають заяви маніпулятивними, оскільки реальних кроків до миру та компромісів наразі немає.

