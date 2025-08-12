Чи справді Україна думає над територіальними поступками Росії: заява Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Associated Press

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що держава не розглядає питання територіальних поступок Росії.

Про це він сказав 12 серпня на пресконференції в Києві, відповідаючи на запитання щодо територіальних поступок РФ, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Президент Зеленський вже публічно надав відповідь… Конституція України містить всі відповіді на це ваше запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру, базованого на статуті ООН і нормах міжнародного права», — висловився Сибіга.

Очільник МЗС України зазначив, що у присутності його чеського колеги Яна Ліпавського доречно згадати про наслідки домовленостей у Мюнхені 1938 року. Зауважимо, що це була угода між Німеччиною, Великою Британією, Францією та Італією, за якою Чехословаччина, без своєї участі в переговорах, була змушена передати Німеччині Судетську область. Головною метою Британії та Франції було «умиротворення» Адольфа Гітлера, щоб уникнути великої війни, але на практиці це лише підштовхнуло Німеччину до подальшої агресії.

«Це, власне, те, чого прагне Володимир Путін: політика „Мюнхен-2“, продовження Ялтинського світового порядку, який був побудований на поділі сфер впливу», — наголосив український міністр.

За словами Сибіги, світ має протидіяти цьому спільними мирними зусиллями і спільною твердою реакцією.

Міністр також звернув увагу, що 11 серпня минуло рівно п’ять місяців відтоді, коли Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа щодо беззастережного перемир’я.

«Зараз ми повинні почути від російської сторони чітке „Так“, для перемир’я в повітрі, на суші та морі, що, знову ж таки, повторююся, відкриє дорогу до подальших мирних переговорів для одержання справедливого миру для України», — сказав голова МЗС.

Нагадаємо, 11 серпня Трамп напередодні своєї зустрічі у штаті Аляска з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Зеленський повинен буде поступитися територіями на користь РФ, «тому що буде деякий обмін територіями». Президент США висловив невдоволення позицією українського лідера, який виключив можливість обміну територіями, пояснивши це потребою змінювати Конституцію.

Того ж дня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Трамп створив умови для можливої мирної угоди з Путіним. Втім, міністр зазначив, що «будуть поступки», які не задовольнять нікого.

Видання The Telegraph опублікувало інформацію про те, що Україна начебто готова розглянути варіант припинення бойових дій та фактично визнати контроль Росії над окупованими територіями Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Цей означатиме заморожування лінії фронту.