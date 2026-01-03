Чи стане 2026-й фіналом війни в Україні і якими будуть наслідки: прогноз бритаського полковника

Чому 2026 рік може стати початком кінця епохи Путіна / © ТСН.ua

Хоч це наразі здається малоймоврним на перший погляд, 2026 року в Україні дійсно може запанувати мир, а російський диктатор Володимир Путін, який роками вибудовував вертикаль одноосібної влади, може зіткнутися з серйозними загрозами своєму режиму.

Про це пише британський полковник у відставці, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози Геміш де Бреттон-Гордон для видання The Telegraph.

За словами полковника, заяви Дональда Трампа про те, що мирна угода з Україною укладена на 95 відсотків, які повторив Володимир Зеленський, явно викликали паніку в Москві. Ця паніка проявилася у звичних кремлівських манерах: груба дезінформація, неправдоподібні наративи та дедалі відчайдушніша поведінка.

Як приклад він називає російський фейк про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна.

Своєю чергою ЦРУ повідомило президента США, що це майже напевно була операція під чужим прапором.

«Це незграбна та підступна спроба зірвати мирний процес, який швидко вислизає з-під контролю Кремля. Ще більш руйнівним для Путіна є те, що його власне населення починає сумніватися в цьому наративі. Коли пропаганда руйнується зсередини, режими швидко змінуються», — вважає Геміш де Бреттон-Гордон.

Військовий пояснює: Путін розуміє, що єдиний важіль впливу, який у нього залишився, — це вбити клин між Трампом і Зеленським. Протягом більшої частини минулого року Вашингтон виглядав прихильним до позицій Москви. Це змінилося. Сьогодні Трамп помітно менш сприйнятливий до маніпуляцій Кремля, ніж кілька тижнів тому. Тиха, але ефективна взаємодія так званої «коаліції охочих», схоже, веде Білий дім до миру, який, хоча й недосконалий для України, набагато гірший для Москви.

Експерт визнає, що запропоноване врегулювання залишається вкрай непривабливим для Києва. Україна, до якої було незаконно вторгнуто майже чотири роки тому, поступиться близько 17 відсотків своєї суверенної території, погодиться на обмеження своїх збройних сил і зіткнеться з подальшим виключенням з НАТО. Однак стратегічні перспективи для Росії різко погіршилися. Путін мав на меті підкорити Україну за три дні; натомість, після чотирьох років і приблизно 1,5 мільйона жертв, він домігся провалу в промислових масштабах.

Найважливіше те, що гарантії безпеки США та НАТО, подовжені на 15 років, фактично є захистом НАТО. Ще більш тривожним для Кремля є відкрите обговорення Трампом присутності західних військ на місцях. Це найгірший варіант розвитку подій для Путіна. Жодні маніпуляції, навіть на піку потужності кремлівської пропагандистської машини, не зможуть замаскувати такий результат під щось інше, ніж поразку.

Економіка РФ на грані краху

Економічні наслідки не менш разючі.

«З огляду на заморожені лінії фронту, саме Трамп, а не Путін, вестиме переговори з Києвом про доступ до рідкісноземельних корисних копалин на Донбасі. Додайте до цього можливе вилучення заморожених російських активів на суму 200 мільярдів доларів, і російська економіка, яка вже переживає стрімке падіння, виглядає дедалі нестійкішою», — пише британський полковник у відставці.

Він наголошує, що США і решта країн НАТО мають достатні повітряні та наземні сили для забезпечення безпеки України, якщо вирішать діяти разом.

Загроза ядерної війни

Занепокоєння щодо ядерної ескалації зберігаються. Проте де Бреттон-Гордон звернув увагу, що звичайні ядерні загрози Кремля майже зникли за останні тижні. Це не випадковість. Москва розуміє, що брязкання ядерною зброєю більше не залякує європейських лідерів, і що взаємно гарантоване знищення залишається актуальним сьогодні, як і протягом останніх 80 років.

«Вперше за багато років є справжні підстави для обережного оптимізму. Якщо Трамп продовжуватиме тиснути на Путіна, а європейські держави НАТО продовжать відновлювати надійну військову міць, єдину мову, яку поважає Кремль, то 2026 рік все ж може принести справедливий і міцний мир для України», — підсумував де Бреттон-Гордон.

