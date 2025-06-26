- Дата публікації
Чи стане Канада 51-м штатом США: у МЗС відповіли
Канада готова розвивати відносини з іншими країнами на засадах поваги до суверенітету та територіальної цілісності.
У МЗС Канади наголосили, що держава ніколи не стане 51-м штатом США. Вона продовжить відстоювати суверенітет.
Про це сказала міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд на пресконференції з німецьким колегою Йоганном Вадефулем у Берліні 26 червня, повідомляє кореспондент «Укрінформу».
Вона дала чітку відповідь канадської сторони американцям.
«Ми ніколи не будемо 51-м штатом США. Ми завжди відстоюватимемо суверенітет Канади, її незалежність і територіальну цілісність», — підкреслила представниця канадського уряду.
Ананд додала, що відносини її держави і США «пов’язані географією вздовж 49-ї паралелі», тривали сотні років і триватимуть і надалі.
Дипломатка зазначила, що Канада робитиме акцент на двосторонніх і багатосторонніх відносинах у всьому світі.
Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп більше не зацікавлений у перетворенні Канади на 51-й штат.
«Гадаю, буде справедливо сказати, що, можливо, певний час він прагнув Канади», — заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.
Ще у травні посол США Пітер Гукстра повідомляв, що Трамп «більше не говорить» про приєднання Канади, хоча невдовзі після цього американський президент таки написав у соцмережах, що Канада могла б виграти від участі в американській системі ПРО як 51-й штат.