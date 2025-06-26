Чи стане Канада 51-м штатом США: у МЗС відповіли

Аніта Ананд / © Getty Images

У МЗС Канади наголосили, що держава ніколи не стане 51-м штатом США. Вона продовжить відстоювати суверенітет.

Про це сказала міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд на пресконференції з німецьким колегою Йоганном Вадефулем у Берліні 26 червня, повідомляє кореспондент «Укрінформу».

Вона дала чітку відповідь канадської сторони американцям.

«Ми ніколи не будемо 51-м штатом США. Ми завжди відстоюватимемо суверенітет Канади, її незалежність і територіальну цілісність», — підкреслила представниця канадського уряду.

Ананд додала, що відносини її держави і США «пов’язані географією вздовж 49-ї паралелі», тривали сотні років і триватимуть і надалі.

Дипломатка зазначила, що Канада робитиме акцент на двосторонніх і багатосторонніх відносинах у всьому світі.

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп більше не зацікавлений у перетворенні Канади на 51-й штат.

«Гадаю, буде справедливо сказати, що, можливо, певний час він прагнув Канади», — заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Ще у травні посол США Пітер Гукстра повідомляв, що Трамп «більше не говорить» про приєднання Канади, хоча невдовзі після цього американський президент таки написав у соцмережах, що Канада могла б виграти від участі в американській системі ПРО як 51-й штат.