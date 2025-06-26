ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
1 хв

Чи стане Канада 51-м штатом США: у МЗС відповіли

Канада готова розвивати відносини з іншими країнами на засадах поваги до суверенітету та територіальної цілісності.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Аніта Ананд

Аніта Ананд / © Getty Images

У МЗС Канади наголосили, що держава ніколи не стане 51-м штатом США. Вона продовжить відстоювати суверенітет.

Про це сказала міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд на пресконференції з німецьким колегою Йоганном Вадефулем у Берліні 26 червня, повідомляє кореспондент «Укрінформу».

Вона дала чітку відповідь канадської сторони американцям.

«Ми ніколи не будемо 51-м штатом США. Ми завжди відстоюватимемо суверенітет Канади, її незалежність і територіальну цілісність», — підкреслила представниця канадського уряду.

Ананд додала, що відносини її держави і США «пов’язані географією вздовж 49-ї паралелі», тривали сотні років і триватимуть і надалі.

Дипломатка зазначила, що Канада робитиме акцент на двосторонніх і багатосторонніх відносинах у всьому світі.

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп більше не зацікавлений у перетворенні Канади на 51-й штат.

«Гадаю, буде справедливо сказати, що, можливо, певний час він прагнув Канади», — заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Ще у травні посол США Пітер Гукстра повідомляв, що Трамп «більше не говорить» про приєднання Канади, хоча невдовзі після цього американський президент таки написав у соцмережах, що Канада могла б виграти від участі в американській системі ПРО як 51-й штат.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie