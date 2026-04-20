«Символічний» вступ: Париж та Берлін пропонують Україні «членство без права голосу та грошей» – FТ

Франція та Німеччина пропонують для України «символічне» членство в ЄС — без доступу Києва до бюджету блоку, субсидій для сільського господарства та права голосу доти, доки він не стане повноправним членом.

Про це пише Financial Times.

Тим самим вони не виправдовують сподівань Києва на прискорений вступ після можливої ​​мирної угоди з Росією.

Президент Володимир Зеленський прагне членства в ЄС як одного з ключових бонусів будь-якої мирної угоди, наполягаючи на тому, щоб Україна приєдналася до блоку вже в 2027 році. Однак найбільші держави ЄС скептично поставилися до пропозицій Європейської комісії фактично зламати повільний та бюрократичний процес розширення, щоб дати Києву швидкі переваги.

Німецькі та французькі пропозиції, викладені в окремих документах, з якими ознайомилося FT, розвіюють будь-які надії Києва на те, що країні, яка страждає від війни, може бути надано привілейований статус у прагненні приєднатися до ЄС.

Німеччина наполягає на статусі «асоційованого членства» — за якого Київ братиме участь у зустрічах міністрів та лідерів країн, але не матиме права голосу та «не матиме автоматичного доступу» спільного бюджету ЄС.

Франція називає таку проміжну форму членства «статусом інтегрованої держави», за якого доступ до «Загальної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як політика згуртування… має бути відкладений до етапу після вступу».

Нещодавня поразка на виборах прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який наклав вето на початок переговорів про членство з Україною, вселила певні надії на прогрес. Однак переважна більшість членів ЄС мають глибокі побоювання, що надання Києву та іншим кандидатам прискореного вступу переверне політичну динаміку блоку та підірве цінність членства.

У пропозиції Німеччини йдеться, що новий статус матиме «символічну силу через назву» та може бути наданий шляхом політичного рішення лідерів ЄС, що дозволить уникнути «тривалих процедур».

Однак, спрощений варіант членства включатиме пункт ЄС про взаємну оборону, який розглядається як одна з ключових переваг для Києва, враховуючи, що членство в НАТО не розглядається в найближчому майбутньому.

Але «автоматичного застосування бюджету не буде», натомість такі країни, як Україна, будуть поступово залучатися до програм фінансування ЄС «відповідно до прогресу переговорів та до перехідних правил».

Найголовніше, що обидві країни наголошують, що ця спрощена версія не є альтернативою повноцінному членству, а «легким у реалізації суттєвим скороченням до нього», яке «зіграє роль прискорювача на цьому шляху», як висловилися у Парижі і Берліні.