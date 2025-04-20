Чи триватиме перемирʼя після Великодня: в США відреагували на пропозицію України

У Держдепі запевнили, що США підтримують продовження «великоднього перемир’я» / © Associated Press

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США вважають, що повне припинення вогню вкрай необхідне, і підтримують пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо продовження «великоднього перемир’я» на 30 днів.

Про це заявили у Державному департаменті США в коментарі для «Суспільного».

«Ми хотіли б, щоб це [“великоднє перемир’я” — ред.] продовжилося після неділі, 20 квітня. Давно настав час зупинити смерть та руйнування і закінчити цю війну», — сказав речник Держдепартаменту.

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Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін не віддавав наказу продовжити «перемир’я» з нагоди Великодня. Час його завершення наразі залишається незмінним — до кінця доби 20 квітня.

Ситуацію також прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Росія досі не дала офіційної відповіді на українську пропозицію щодо продовження режиму тиші на 30 днів.

Також нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ на лінії фронту не сприймають серйозно розмови про оголошене Путіним «великоднє перемир’я». Бойова медикиня, яка пояснила ставлення бійців до «перемир’я» , вважає, що на чесні перемовини з росіянами взагалі не можливо сподіватись.