Чи уникне Путін покарання через "Раду миру" Трампа: пояснення експерта

Володимир Путін / © Associated Press

Ініціатива президента США Дональда Трампа створити нову Раду миру щодо врегулювання ситуації в Газі викликає чимало запитань у міжнародної спільноти. Особливе занепокоєння викликає ймовірна участь у цьому форматі російського диктатора Володимира Путіна.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «УНІАН».

За словами Клімкіна, сам факт створення такої Ради та участі в ній лідера держави-агресорки не скасовує юридичних механізмів покарання. Однак політичні наслідки можуть бути відчутними.

«Путін може бути притягнутий до відповідальності або через міжнародні механізми, наприклад, трибунали, або національні механізми. Ця Рада безпосередньо не створює проблеми ні першим, ні другим, але опосередковано, звичайно, може», — зазначив дипломат.

Ексміністр підкреслив, що Дональд Трамп у своїх діях керується специфічною логікою, яка часто ігнорує глобальний контекст заради вирішення конкретної задачі.

Як стверджує експерт, американський лідер не переймається тим, який сигнал світові пошле присутність воєнного злочинця за столом переговорів.

Для Трампа пріоритетом є залучення всіх гравців, які мають важелі впливу на Близькому Сході, незалежно від їхньої репутації.

«У даному випадку він мислить через призму Близького Сходу, а не всього іншого: воєн і конфліктів. І це саме специфіка Трампа», — пояснив Павло Клімкін.

Нагадаємо, днями Financial Times повідомило, що США розглядають можливість розширення так званої «Ради миру» Дональда Трампа, аби вона опікувалася не лише врегулюванням ситуації в Секторі Гази, а й іншими міжнародними конфліктами — зокрема війною Росії проти України та кризою у Венесуелі.

За даними видання, Трамп офіційно запросив президента України Володимира Зеленського долучитися до цієї ініціативи. Водночас, як зазначає FT, Зеленський з обережністю ставиться до такої пропозиції, оскільки серед потенційних учасників фігурує й російський диктатор Володимир Путін, а також лідери держав, які підтримали агресію РФ проти України.

Крім того, запрошення до участі отримав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Дональд Трамп також публічно підтвердив, що звернувся до Путіна з пропозицією приєднатися до «Ради миру».