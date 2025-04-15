Чи варто боятися чергової атаки Трампа на Зеленського: що говорить військовий аналітик

Володимир Зеленський та Дональд Трамп у овальному кабінеті / © Associated Press

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Військовий аналітик, колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько повідомив, чи варто боятись чергової атаки президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.

Про це Копитько написав пост у Facebook.

«Остання справа — впадати в крайнощі від чергової зміни позиції Трампа. Особливо дивно спостерігати це у виконанні тих, хто обурювався щодо якоїсь „не такої“ поведінки в овальному кабінеті. США зараз такі, які є. Без них буде реально гірше. Ми зацікавлені зберегти все, що можна зберегти. Бо навіть якщо США відваляться як партнер, дві великі різниці: нам просто припинять допомогу або нам влаштують ембарго», — підкреслив аналітик.

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Трамп може скільки завгодно обзивати Зеленського та звинувачувати Україну, але причина його роздратування, на думку Копитька, у тому, що на столі лише дві опції: тиснути на Путіна чи тікати з української війни зовсім. Тому що тиснути на Україну вже марно. Усі припустимі межі компромісів вже позначені. Далі лише примус до капітуляції.

«Розвідка США (РУМВ, ЦРУ) публічно каже: підстав для капітуляції України цього року з військових причин немає. Командувач військами НАТО та американськими військами в Європі каже: підстав для капітуляції України немає», — пише він.

Примус до капітуляції, за словами військового аналітика, за таких умов суперечить не лише українським, а й американським інтересам.

«Тобто вибір між несправедливим, необґрунтованим, головне — безрезультатним тиском на Україну (бо навіть якщо продавиш — неможливо виконати), щоб вискочити, вмивши руки, але втративши у вазі. І страшним, незручним, некомфортним тиском на Росію з втратою матеріальних бонусів для своєї тусовки, але з шансом підтвердити статус гегемона. От і штормить дідусь», — пише експерт.

Військовий аналітик упевнений, що в США точно є ті, хто чинитиме опір провалу України у війні.

«Провалитися в Україні після Афганістану — це гірше, ніж скоротити оборонний бюджет напередодні великої бійки. Точно є ті, хто цьому чинитиме опір», — резюмував експерт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не підтверджував встановлення дедлайну російському диктатору Володимиру Путіну для припинення вогню.