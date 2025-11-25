Чи вдасться Трампу завершити війну на умовах Росії: думка експерта Atlantic Council

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну якомога швидше і, якщо можна, на умовах Росії. Але йому не дадуть цього зробити.

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Його партійні колеги вперше за його другий термін президентства серйозно показували свою позицію, що вони не згодні до його відступу для Росії в останні дні.

Реклама

«Цього разу ми чули від різних людей, достатньо велику кількість, від різних конгресменів, сенаторів і так далі, які говорили: “Це не наш план, це план Росії". Це план капітуляції України”, і так далі. Тобто для Трампа це, звісно, дуже неприємно», — зазначив Дікінсон.

І це також неприємно для Джей Ді Венса, який вчора багато писав, що він «дуже здивований жорсткістю реакції між своїми колегами в Республіканській партії».

І Трамп, наголошує Дікінсон, теж це відчуває, але він про це не говорив напрямку.

«Він тільки говорив, що йому ніхто не дякує, українці не дякують, європейці не дякують, всі його просто плюють на нього, бідний Трамп. Але, звісно, він розуміє, що всі проти його плану, окрім Росії. І в нього, кінець кінцем, не вийде. Але, звісно, він розстроєний, він хотів би закінчити війну якомога швидше. І, якщо можна, звісно, на вигідних для Росії умовах», — завершив він.

Реклама

Раніше йшлося про те, скільки разів Зеленський дякував Трампу й США. Так, CNN навів детальний фактчек.

Журналісти навели щонайменше 78 прикладів, коли Володимир Зеленський дякував Штатам та їхньому керівництву. Лідер України робив це особисто та через соцмережі. Він відзначав допомогу США, американців й Трампа безпосередньо в Україні, перебуваючи у США та під час поїздок до інших держав.

Деталі — у матеріалі ТСН.ua.