Чи вдасться цього разу домовитися з Путіним: Венс зробив заяву про завершення війни в Україні

Джей Ді Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та Росія погодилися на переговори щодо завершення війни. Водночас він визнав, що досягнення мирної угоди залишається складним завданням.

Про це Венс розповів журналістам Forbes.

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Відповідаючи на запитання журналіста про те, чому нова спроба переговорів має бути успішнішою за попередні, Венс пояснив:

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«Причина, чому нам досі не вдалося укласти мирну угоду, полягає в тому, що сторони мали занадто розбіжні позиції щодо окремих деталей переговорного процесу».

За його словами, представник американської дипломатичної команди Стів Віткофф протягом останніх кількох днів спілкувався з українським та російським керівництвом і налаштований оптимістично.

Однак віцепрезидент США наголосив, що результат цих контактів поки невідомий.

«У таких справах дієш так: робиш спробу, оцінюєш досягнутий прогрес, а потім продовжуєш роботу. Іноді це спрацьовує, іноді — ні», — сказав Венс.

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Що відомо про переговори України, США та Росії

Нагадаємо, Кремль продовжує відкидати змістовні пропозиції щодо припинення вогню, зокрема не погоджується на енергетичне перемир'я.

Водночас білоруський політичний аналітик Ігор Тишкевич припустив, що Володимир Путін погодився продовжити тристоронні переговори не через готовність до поступок, а щоб зберегти американське посередництво. На його думку, Москва прагне впливати на порядок денний і правила переговорного процесу, навіть попри відхилення пропозицій спецпосланця США Стіва Віткоффа.

Зауважимо, що слідом за РФ американський президент Дональд Трамп заявив, мовляв, Володимир Зеленський нібито не зацікавлений у домовленостях щодо завершення війни. Натомість він кинув улесливі заяви на адресу російського «фюрера».

Сам Зеленський раніше повідомляв, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися не пізніше початку листопада. За його словами, Київ підтримує якнайшвидше відновлення діалогу та готовий розглядати будь-які ініціативи щодо припинення вогню.

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Тим часом, за інформацією Axios, перед зустріччю Віткоффа з Путіним Вашингтон вимагав від президента Володимира Зеленського припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах.

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