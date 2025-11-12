Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна у Будапешті: Орбан сказав, що гальмує підготовку

Орбан впевнений, що зустріч Трампа та Путіна має відбутись, але трохи пізніше / © ТСН.ua

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що зустріч президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора Володимира Путіна в Будапешті все ж таки має відбутись, але дещо пізніше. Орбан заявив, що головною перешкодою для проведення переговорів є територіальні амбіції Кремля, який не бажає миру, доки не окупує всю територію, яку Путін вже записав до конституції РФ.

Про це він заявив в інтерв’ю угорському телеканалу ATV.

Територіальне питання гальмує саміт

Віктор Орбан підтвердив, що російсько-американський мирний саміт у Будапешті справді стоїть на порядку денному, хоча й затримується.

«Те, що затримується, прийде. Просто не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше», — оптимістично сказав він.

За словами прем’єра, переговори наразі «застрягли» на територіальному питанні. Орбан пояснив, що проблема полягає в тому, що 22% Донецької області досі не окуповані російською армією.

На думку угорського політика, оскільки росіяни внесли до своєї конституції анексію чотирьох областей України, вони не погодяться на мирні угоди, доки ці території не будуть повністю захоплені.

«Англосакси» і Стамбульські угоди

Крім того, Віктор Орбан згадав стамбульські мирні переговори, що відбулися у квітні 2022 року. За його словами, він бачив документи тієї угоди, і вона була «близька до успіху». Однак, на думку Орбана, потенційне перемир’я було зірвано зусиллями Заходу.

«Я бачив документи Стамбульської угоди 2022 року, яка була близька до успіху, але врешті-решт її розбили англосакси», — заявив угорський прем’єр.

Нагадаємо, Трамп пояснив, чому скасував зустріч із Путіним у Будапешті. Водночас президент США заявив, що все ще хотів би зустрітися з російським президентом саме у столиці Угорщини.