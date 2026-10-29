Чи відбудуться мирні переговори: у Кремлі знову назвали умову

Кремль / © Associated Press

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Кремль знову маніпулює темою мирних переговорів. Мовляв, дата тристоронньої зустрічі щодо України в Абу-Дабі залежатиме від ситуації на фронті та загальної обстановки.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

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«Усе залежатиме від обстановки на полі бою та ситуації загалом. Ви бачите, що зараз відбувається на Близькому Сході. Це просто не дозволяє провести зустріч у найближчому майбутньому», — висловився він.

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Зі слів Ушакова, точну дату «ще варто визначити». Втім, додав, що переговори відбудуться не раніше 4 листопада. Водночас у Кремлі знову звинуватили Київ у зриві попереднього раунду перемовин.

«Ви пам’ятаєте, чому було скасовано попередній раунд, який нібито був узгоджений, — і потім самі українці його зірвали», — заявив Ушаков.

Окрім того, представник Кремля дав зрозуміти, що участь європейських переговорників наразі не розглядається. За його словами, домовленість стосується виключно «поновлення тристоронніх консультацій» за участю представників Росії, України та США.

«Поки про це зовсім не йдеться, ніхто нічого не розглядає», — заявив Ушаков, відповідаючи на запитання про можливе залучення Європи.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що переговори України, США і Росії щодо завершення війни можуть відбутися вже 10 листопада в Абу-Дабі. Спочатку зустріч була запланована на кінець листопада.

Зауважимо, що і речник Кремля Дмитро Пєсков також повідомляв, що тристоронні переговори відбудуться у першій половині листопада в столиці ОАЕ. З його слів, «доцільність присутності спецпосланця від ЄС на переговорах залежить від позиції Брюсселя».

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