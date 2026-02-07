Чи віддасть Київ Путіну Донбас заради безпеки: заява Зеленського

Володимир Зеленський / © Getty Images

Росіяни вимагають визнати Донбас «російським», але це їм нічого не дасть, навіть якщо хтось з лідерів інших країн піде на такий крок.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами тристоронніх переговорів, що відбулися в ОАЕ.

«Складні питання залишились складними. Україна ще раз підтвердила свої позиції щодо питання Донбасу. „Стоїмо, де стоїмо“ — це найсправедливіша та найбільш надійна на сьогодні модель для припинення вогню, на наш погляд. Хочу нагадати: загалом від ідеї вільної економічної зони ні Україна, ні Росія ніколи не були в захваті. Росія хоче нашого виходу з Донеччини, а ми говорили, що найбільш надійна позиція — „стоїмо, де стоїмо“, — сказав він.

Доля ЗАЕС

«Спільного розуміння поки що так і не знайшли щодо Запорізької атомної станції. Всі сторони усвідомлюють, що питання станції має вирішуватися разом з питаннями відновлення греблі, використання води і загалом екосистеми цієї території», — зазначив він.

Домовленість між Росією і США щодо вільної економічної зони на Донбасі

Зі слів президента, існує пакет різних двосторонніх документів між Україною та США, а також чотиристоронній документ — 20-пунктний план.

«Перше, про що я сказав, що документи фактично готові, — я мав на увазі гарантії безпеки для України. Поки що ми всі ще працюємо над документами з пакету процвітання (Prosperity Package). Скоріше за вс, е це буде тристоронній пакет Європи, США та України. Один документ, де буде і Європа, і США, і Україна. Всі втрьох будемо підписувати це», — зазначив він.

«І так само існує ймовірність підписання документів між Америкою і російською стороною. Ми не знаємо всіх їхніх двосторонніх економічних чи бізнесових домовленостей, але щодо цього надходить та чи інша інформація. Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас», — пояснив президент.

Щодо можливості реалізації вільної економічної зони

«Я не знаю, чи це може бути реалізовано, бо коли ми говорили про вільну економічну зону, у нас були різні погляди на це. Це наша земля. Ми не визнаємо її російською навіть якщо це вільна економічна зона. Наша земля, якщо це вільна економічна зона, — це наш народ, наш прапор, і це наш контроль. Як контролювати її — вирішувати нам», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше повідомив, що Україна розглядає можливість створення спеціальної економічної зони як один із варіантів виходу з глухого кута в переговорному процесі з РФ.