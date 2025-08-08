Чи відмовиться Індія від російської нафти через жорсткі мита Трампа: який вибір зробили у НЬю-Делі

Індія. / © pixabay.com

Індія високо оцінює «стратегічне партнерство» з Росією, незважаючи на погрози президента Дональда Трампа щодо жорстких тарифів.

Про це свідчать заяви радника Індії з національної безпеки Аджита Довала та прем’єра Нарендра Моді, пише Breitbart News Network.

Зазначається, що у своїх висловлюваннях Моді не згадав Трампа чи Сполучені Штати, але пообіцяв, що його уряд «ніколи не піде на компроміс щодо добробуту своїх фермерів», навіть якщо йому особисто доведеться «заплатити за це високу ціну».

«Для нас добробут наших фермерів понад усе», – сказав він.

Втім, індійські чиновники та лідери опозиції публічно обурені тарифами Трампа. Опозиція розкритикувала Моді за те, що він розглядає можливість здатися «шантажу» американського президента.

Тим часом сам прем’єр-міністр схоже, має намір зберегти відносини Індії з Росією та, можливо, навіть глибше втрутитися в орбіту впливу Росії, або щоб пом'якшити вплив тарифів Трампа, або щоб залякати американського президента, щоб той не застосував їх.

Після зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу в Москві, радник Моді з національної безпеки Аджит Довал високо оцінив «дуже добрі відносини» та «стратегічне партнерство» між двома країнами.

Зауважимо, що Кремль раніше засудив спроби Трампа змусити Індію відмовитися від російської нафти, назвавши їх «незаконними». Мовляв, “суверенні країни повинні мати і мають право обирати своїх торговельних партнерів, які відповідають інтересам конкретної країни»

Індійські чиновники заявили, що Довал планував обговорити скорочення Індією закупівель російської нафти під час свого перебування в Москві, а також деякі давно затримані постачання російських ракет класу "земля-повітря" до Індії. Індія купувала основну частину своєї зброї у Росії донедавна, коли почала перенаправляти більше своїх військових закупівель західним постачальникам.

Розглядані разом, розмови Доваля про нафту та зброю свідчать про те, що Індія шукає можливості для більш масштабних угод з Росією, водночас залишаючи свої варіанти відкритими в торговельних переговорах зі США, протиставляючи Москву та Вашингтон один одному, щоб побачити, яка країна запропонує Нью-Делі кращу угоду.

Торгівля між країнами

Навіть попри те, що Моді та інші індійські політики обіцяють захищати вітчизняне сільське господарство будь-якою ціною, торгівля Нью-Делі сільськогосподарською продукцією із США виросла майже на 50% у річному обчисленні у першій половині 2025-го.

США експортують до країни горіхи, етанол, соєву олію та бавовну. Своєю чергою Індія експортує до Америки морепродукти, спеції, олії, рис, фрукти, овочі та хлібобулочні вироби. Якщо поточні темпи імпорту та експорту збережуться до кінця року, то Нью-Делі продасть Вашингтону продукції на загальну суму 7,47 млрд доларів і купить більше 3,5 млрд доларів.

“У випадку Індії одним із найскладніших питань у торговельних переговорах було те, що вона не імпортуватиме американський етанол для використання як паливо, що є одним із основних цільових призначень. Експорт етанолу до Індії, ймовірно, збільшиться, якщо цю заборону буде знято. Індія також дозволяє американським виробникам продавати олії, отримані з бобів та кукурудзи, але не самі боби та кукурудзу, а також відмовляється імпортувати генетично модифіковані продукти”, - пише Breitbart News Network.

Агентство Bloomberg News пише про те, що що індійські чиновники обмірковують інші поступки, які вони могли б запропонувати Трампу протягом 21 дня до набрання чинності 50-відсоткової тарифної ставки. Одна з цих ідей полягає в послабленні заборони Індії на імпорт генетично модифікованої кукурудзи для використання як корм для тварин.

Ще одним спірним питанням є індійський ринок молочних продуктів, де діють дуже суворі правила. Зокрема, деякі з яких випливають з індуїстських дієтичних міркувань - як вимога не годувати молочних корів продуктами тваринного походження.

Індія також має надзвичайно високі тарифи на імпорт молочних продуктів: 30% - на сир, 40% - на масло та 60% - на сухе молоко. Індія є найбільшим у світі виробником і споживачем молока, а в молочному секторі працює понад 80 мільйонів людей. Індійські чиновники без вибачень заявляють, що деякі з їхніх правил і тарифів спрямовані на захист цих робочих місць і підтримку високих цін на молоко. Імпорт з величезної молочної промисловості Америки майже гарантовано призведе до зниження цін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив загальний 25-відсотковий тариф на індійські товари 1 серпня, а потім пригрозив ще більше - додав ще 25 відсотків виконавчим указом, щоб покарати Індію за фінансування війни Росії в Україні шляхом купівлі величезних обсягів російської нафти. Нова загальна ставка у розмірі 50 відсотків має набути чинності 27 серпня.

Індія наполягала на тому, що споживання російської нафти продовжиться, хоча насправді вона значно скоротила імпорт з Росії за останні кілька тижнів, нібито через те, що знижки, які пропонують російські виробники, зменшуються.