Чи відмовиться Україна від Бандери заради ЄС: посол у Польщі відповів на ультиматуми Варшави

Замість суперечок про Бандеру — ракети на фронт: Боднар про головний пріоритет у відносинах з Польщею / © УНІАН

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Посол України в Польщі Василь Боднар, який незабаром стане заступником міністра закордонних справ, відповів, чи відмовиться Україна від Бандери заради вступу до ЄС.

Про це Боднар сказав в інтерв’ю польському виданню Wiadomości.

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Дипломата запитали про лідера ОУН Степана Бандеру в контексті попереджень деяких польських політиків про те, що Україна «не вступить до ЄС з Бандерою».

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«Насправді, це останнє загострення (відносин — ред.) стосувалося не УПА, а права України приймати суверенні рішення. І саме це спровокувало посилення, яке ми спостерігаємо сьогодні», — сказав Боднар.

«Ось чому, понад усе, я б продовжував те, що ми робимо. Повага до жертв, ексгумації по обидва боки кордону, об’єктивна, а не політична, співпраця між істориками, яка б (…) розповіла українському суспільству про складні сторінки нашої спільної історії, бо правда полягає в тому, що серед членів УПА, які вбивали поляків, були злочинці, але була також велика кількість не менш злочинних діянь серед поляків та в польському підпіллі», — дипломатично нагадав український посол про злочини поляків щодо українців.

За словами Боднара, попри історичний конфлікт, розмови про «очікування антиукраїнських погромів» у Польщі є перебільшенням.

«Я думаю, що це перебільшення. Це робиться спеціально для розпалювання громадської думки. Немає жодних ознак масових протестів проти українців», — запевнив він.

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Дипломат також зазначив, що відносини України з Польщею найкраще демонструє той факт, що Варшава зараз готує 50-й пакет військової допомоги для України.

«Ми зараз про це не говоримо, оскільки ми заглиблені в історичний дискурс і питання, як оцінювати Бандеру. Але ракети постачаються на фронт, за що платить польська сторона. Якщо будуть надані відповідні ресурси чи обладнання, які допоможуть захистити країну сьогодні, ми повинні лише дякувати Польщі, а не шукати причин для чергової суперечки», — наголосив він.

Загострення між Польщею та Україною

Нагадаємо, відносини між Києвом і Варшавою перебувають у глибокій кризі. У Польщі вже чітко кажуть, що не пустять Україну до ЄС, якщо ми не відмовимося від вшанування діячів ОУН та УПА.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «Героїв УПА».

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У відповідь Зеленський відправив до Польщі орден Білого Орла «Новою поштою».

Рішення Володимира Зеленського підтримали всі колишні президенти України, які теж відмовилися від своїх польських нагород.

Польські діячі теж влаштували «лавину» відмов від українських нагород.

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