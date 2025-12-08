- Дата публікації
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: остаточна відповідь Зеленського
Зеленський відкинув можливість офіційного передавання українських територій Росії в обмін на мир.
Компромісу щодо територіального питання у плані миру наразі не знайдено.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами за результатами переговорів з лідерами ЄС у Лондоні.
Президента запитали, чи розглядає він можливість віддати офіційно якісь території Росії в обмін на мир.
«Україна не має права по закону, по Конституції, міжнародному та моральному праву (віддавати свої території — Ред.)», — наголосив він.
Зеленський підтвердив, що РФ на переговорах безумовно наполягає, щоб Україна відмовилася від частини своїх територій.
«Ми, безумовно, нічого не хочемо віддавати. За це ми і боремося. Американці сьогодні шукають компроміс — буду відвертим», — розповів глава держави.
Раніше в Politico стверджували, що Трамп знову незадоволений Зеленським і вимагає швидкої угоди, зокрема щоб Україна повністю «здала» Донбас.
Експерт і дипломат Олександр Мацука пояснив, навіщо США тиснуть на Україну, щоб вона «сама» віддала території Росії.