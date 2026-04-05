Чи відмовиться Україна від територій заради миру: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може просто відмовитися від своїх територій і відступити, оскільки це створить ризик дл подальшої окупації.

Про це глава государства сказав в інтерв’ю AP.

«Проблема з росіянами полягає в тому, що вони люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них. Вони говорять лише мовою ультиматумів. Вони хочуть, щоб ми відступили з нашої території, яку ми контролюємо. Але ця вимога пояснюється їхніми величезними втратами. Вони вважають, що якщо ми відступимо, то вони не втрачатимуть сотні тисяч людей», — сказав президент.

Зеленський ще раз наголосив, що Україна не може відступити:

«Росія зміцнить свої позиції в Україні й почне готуватися до подальшої окупації. Вони брешуть і грають у свої ігри з президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати. Ось чому нам треба їх зупинити, домогтися припинення вогню, встановити надійні гарантії безпеки, а потім перенести все це у дипломатію».

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не шукатиме прийнятних для всіх компромісів для завершення війни ціною територій держави. Він акцентував, що Україна продемонструвала безліч компромісів, але Росії потрібно дедалі більше і більше.

«Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх навколо мене. Я президент, і я маю захищати Конституцію, незалежність моєї країни та мого народу. Всі мої дії базуються на цих принципах. Це для мене дуже очевидно», — сказав український лідер.

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Кремль прагне захопити всю Україну, а не окремі регіони, тому територіальні поступки лише стимулюватимуть агресію. Буданов наголосив, що єдиним фактором стримування є ЗСУ, а українці ніколи не змиряться з окупацією.