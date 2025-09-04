Чи відправлятиме Польща свої війська до України: Туск дав остаточну відповідь

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після засідання «коаліції рішучих» знову заявив, що його країна не направлятиме війська до України навіть після закінчення війни.

Про це передає Polsat News.

«Польща, як ми неодноразово підкреслювали, не планує відправлення військ в Україну. Також і після закінчення війни», — заявив Туск.

Реклама

Однак підтримка передбачатиме координацію допомоги, зокрема логістику.

«Ми відповідаємо за логістику. Зрозуміло, що Польща є найбільшим хабом, місцем, де організовується допомога Україні. І це завдання достатнє», — сказав він.

За словами Туска, жоден з європейських партнерів по коаліції не заперечував проти рішення Польщі. «Звичайно, всі приймають таку форму польської присутності в допомозі Україні», — зазначив він.

Туск зізнався, що на учасників «коаліції рішучих"справила враження ворожа демонстрація в Пекіні, яка включала військовий парад та зустріч таких політиків, як лідер Китаю Сі Цзіньпін, диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко та диктатор Путін.

Реклама

«Було чітко видно, що інша сторона політично об’єднується, і що ця демонстрація, однак, віщує погане для майбутніх міжнародних відносин. І саме тому сьогодні було так важливо наголосити на співпраці та єдності між західними країнами, насамперед Європою та Сполученими Штатами», — сказав Дональд Туск.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн готові надіслати війська до України.

За інформацією ЗМІ, до 30 тисяч іноземних солдатів можуть з’явитися в Україні після війни.