Чи відправить Канада війська до України у межах гарантій безпеки: Карні відповів

Марк Карні / © Associated Press

Премʼєрміністр Марк Карні не виключає, що Канада відправить війська до України. Це може стати частиною гарантій безпеки.

Про це Карні сказав під час візиту до Києва, передає «Ми Україна».

Проте, за його словами, головною гарантією безпеки є українські Збройні сили, які мають бути добре оснащені.

За його словами, ключове, щоб було військове обладнання й спроможності тренування.

«Ми працюємо з нашими союзниками і „коаліцією охочих“, з Україною над умовами гарантій безпеки — на землі, в небі й на морі. Я б не виключав присутність військ, так (військ Канади, — ред.), — зазначив прем’єр Канади Карні.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував зрушення у питанні безпекових гарантій для України. Лідер заявив, що зараз існує реальний шанс закінчити війну. Так, найближчими днями будуть оголошені гарантії безпеки для України від США та Європи.

«Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир», — наголосив Зеленський.

Також темою обговорення двох лідерів були гарантії безпеки для України після завершення бойових дій, зокрема залученість Нідерландів до цього процесу.