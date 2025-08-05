Чи вірить Буданов у розпад Росії: що відповів керівник ГУР

Кирило Буданов / © ТСН.ua

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Керівник ГУР Кирило Буданов висловив свою думку про гіпотетичний розпад Російської Федерації. Він зазначає, що цей сценарій є малореалістичним на даний момент.

Про це очільник Головного управління розвідки сказав в ефірі телемарафону.

«Станом на зараз варіація, за якої РФ буде розділена на кілька частин, є малореалістична. Я кажу про час тут і зараз. Тому, як мінімум, передчасно замислюватись про такі речі», — заявив він.

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Буданов додав, що події в Ірані, коли бомбардувальники з території США піднімалися в повітря і летіли через половину світу, протверезили багато країн, що могли утворити антизахідну коаліцію.

Раніше Кирило Буданов відповів, чи справді світ хоче програшу Росії у війні.