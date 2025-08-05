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Чи вірить Буданов у розпад Росії: що відповів керівник ГУР
Буданов заявив, що станом на зараз передчасно замислюватись про розпад Росії.
Керівник ГУР Кирило Буданов висловив свою думку про гіпотетичний розпад Російської Федерації. Він зазначає, що цей сценарій є малореалістичним на даний момент.
Про це очільник Головного управління розвідки сказав в ефірі телемарафону.
«Станом на зараз варіація, за якої РФ буде розділена на кілька частин, є малореалістична. Я кажу про час тут і зараз. Тому, як мінімум, передчасно замислюватись про такі речі», — заявив він.
Буданов додав, що події в Ірані, коли бомбардувальники з території США піднімалися в повітря і летіли через половину світу, протверезили багато країн, що могли утворити антизахідну коаліцію.
Раніше Кирило Буданов відповів, чи справді світ хоче програшу Росії у війні.