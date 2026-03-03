Чи вплине Іран на переговори: Зеленський зробив заяву про нову зустріч з Росією

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Наступна тристороння зустріч за участі України, США і Росії може відбутися 5 чи 6 березня — «як і планувалося».

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Corriere Della Serra.

«Ніхто не відкладав наступну тристоронню зустріч з американцями, навіть після нападу на Іран. Я вважаю, що вона може відбутися 5 чи 6 березня, як і планувалося. Можливо, вона не буде в Абу-Дабі», — розповів український лідер.

Він наголосив, що «віддав би перевагу» Женеві, або країні Європи, адже війна відбувається «на нашому континенті». Якщо Росія «хоче нейтрального місця», то підійде Австрія, Ватикан або Туреччина, висловився Зеленський.

«Ми сподіваємося на більше обмінів полоненими», — додав він.

Мирні переговори з РФ

Раніше Зеленський заявив, що жодна зі сторін не скасувала наступний раунд мирних переговорів щодо України. Однак через безпекові ризики в Абу-Дабі - як альтернативні майданчики розглядається Туреччина та Швейцарія.

З його слів, попередньо, наступні мирні переговори можуть відбутися у проміжку між 5 і 9 березня. Зеленський наголосив, що “одним із пріоритетних питань” є обмін полоненими. Президент сподівається, що через виклики на Близькому Сході цей процес вдасться реалізувати навіть раніше запланованої зустрічі.

