Чи вплине питання Гренландії на війну в Україні: Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський прокоментував питання Гренландії. Глава держави висловив занепокоєння тим, що подібні дискусії можуть відвертати увагу світової спільноти від головного виклику — повномасштабної війни в Україні.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Зеленський підкреслив, що для України критично важливо, аби партнери не втрачали фокус на боротьбі з російським агресором.

«Я стурбований будь-яким розфокусом під час повномасштабної війни. Але я не вважаю, що це (ситуація з Гренландією та війна в Україні — ред.) взаємозамінники. Тобто у нас повномасштабна війна. І у нас є конкретний агресор, і у нас є конкретні жертви», — зазначив президент.

Він вкотре нагадав, що єдиним дієвим механізмом завершення конфлікту є сильна позиція України та міжнародної спільноти.

«І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України, інших інструментів, як закінчити війну, більше немає», — додав глава держави.

Окремо Зеленський висловив однозначну підтримку Данії.

«Що стосується Гренландії, я ще раз це підкреслюю, ми поважаємо, я особисто поважаю Данію, і поважаємо їх суверенітет, територіальну цілісність», — заявив український лідер.

Президент висловив сподівання, що суперечки будуть вирішені виключно дипломатичним шляхом і не призведуть до серйозних геополітичних ускладнень.

«Я дуже-дуже хочу, щоб Америка почула Європу саме в форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться. І дуже вірю, що не буде якихось великих загроз», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Трамп різко розкритикував Данію за неспроможність стримати начебто російську загрозу у Гренландії. Президент США заявив, що Копенгаген протягом 20 років ігнорував заклики НАТО щодо зміцнення безпеки стратегічного острова, і наголосив, що тепер Вашингтон бере ситуацію під власний контроль.