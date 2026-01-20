- Дата публікації
Чи вплине питання Гренландії на війну в Україні: Зеленський зробив заяву
Зеленський висловив повагу до суверенітету Данії.
Президент Володимир Зеленський прокоментував питання Гренландії. Глава держави висловив занепокоєння тим, що подібні дискусії можуть відвертати увагу світової спільноти від головного виклику — повномасштабної війни в Україні.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами.
Зеленський підкреслив, що для України критично важливо, аби партнери не втрачали фокус на боротьбі з російським агресором.
«Я стурбований будь-яким розфокусом під час повномасштабної війни. Але я не вважаю, що це (ситуація з Гренландією та війна в Україні — ред.) взаємозамінники. Тобто у нас повномасштабна війна. І у нас є конкретний агресор, і у нас є конкретні жертви», — зазначив президент.
Він вкотре нагадав, що єдиним дієвим механізмом завершення конфлікту є сильна позиція України та міжнародної спільноти.
«І тут тільки тиск на Росію і тільки посилення України, інших інструментів, як закінчити війну, більше немає», — додав глава держави.
Окремо Зеленський висловив однозначну підтримку Данії.
«Що стосується Гренландії, я ще раз це підкреслюю, ми поважаємо, я особисто поважаю Данію, і поважаємо їх суверенітет, територіальну цілісність», — заявив український лідер.
Президент висловив сподівання, що суперечки будуть вирішені виключно дипломатичним шляхом і не призведуть до серйозних геополітичних ускладнень.
«Я дуже-дуже хочу, щоб Америка почула Європу саме в форматі дипломатії. Я думаю, так все і станеться. І дуже вірю, що не буде якихось великих загроз», — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, Трамп різко розкритикував Данію за неспроможність стримати начебто російську загрозу у Гренландії. Президент США заявив, що Копенгаген протягом 20 років ігнорував заклики НАТО щодо зміцнення безпеки стратегічного острова, і наголосив, що тепер Вашингтон бере ситуацію під власний контроль.