Чи вплинули атаки України на бажання Росії припинити війну: у Путіна зробили заяву

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що атаки безпілотників з боку Збройних сил України не мають істотного впливу на перебіг російської спецоперації. За його словами, російські військові вживають ефективних заходів для нейтралізації цих загроз.

Про це він розповів під час брифінгу, передають росЗМІ.

«Наші військові вживають ефективних заходів для нейтралізації цих загроз. Ми продовжуємо нашу спеціальну військову операцію», — сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москві потрібна глобальна угода щодо України. Він також заявив, що «перемир’я та угода про врегулювання не спрацювали».