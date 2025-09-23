ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2130
Час на прочитання
1 хв

Чи вплинули атаки України на бажання Росії припинити війну: у Путіна зробили заяву

Пєсков прокоментував атаки безпілотників України.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Крємль

Крємль / © Pixabay

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що атаки безпілотників з боку Збройних сил України не мають істотного впливу на перебіг російської спецоперації. За його словами, російські військові вживають ефективних заходів для нейтралізації цих загроз.

Про це він розповів під час брифінгу, передають росЗМІ.

«Наші військові вживають ефективних заходів для нейтралізації цих загроз. Ми продовжуємо нашу спеціальну військову операцію», — сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москві потрібна глобальна угода щодо України. Він також заявив, що «перемир’я та угода про врегулювання не спрацювали».

Дата публікації
Кількість переглядів
2130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie