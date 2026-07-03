Чи втягне Путін Білорусь у війну: дипломат зробив тривожну заяву після візиту Лукашенка до Китаю

Лукашенко та СІ / © Associated Press

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Візит Олександра Лукашенка до Китаю не завадить втягнути Білорусь у війну проти України. Лідера Китаю Сі Цзіньпіна влаштовує затягування війни, тоді як Лукашенко і Путін гостро потребують допомоги Пекіна — без неї вони «приречені на тотальну поразку».

Про це в коментарі для LIGA.net повідомив керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України (2007–2009) Володимир Огризко.

Зустріч Олександра Лукашенка та Сі Цзіньпіна відбулася 29 червня. Цей візит пройшов через три дні після перемовин Лукашенка з Володимиром Путіним та на тлі попереджень з боку Києва про те, що Росія може втягнути Білорусь у безпосередні бойові дії.

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За оцінкою дипломата, Китай не зацікавлений у зміні перебігу російсько-української війни, оскільки Пекін отримує економічну вигоду від ослаблення Росії.

«Китай — країна, яка просто так нічого не робить. Сі хоче чогось натомість від Москви й Мінська. Він задоволений затягуванням війни, бо користується російською економікою, її слабкістю. Може диктувати Путіну ціну на нафту і газ, продавати китайські товари. Він не хоче нічого змінювати, його все влаштовує. Сі потрібно, щоб росіяни остаточно не програли й не виграли. Але це не влаштовує Путіна і Лукашенка», — розповів Огризко.

Ексміністр зазначив, що для Лукашенка сценарій вступу у війну проти України є трагічним, так само як і для Путіна — спроби втягнути у протистояння Мінськ. Попри це, результати таємних перемовин щодо можливої допомоги Китаю наразі залишаються невідомими.

«Якої саме допомоги та чи вдалось переконати Сі — не знаємо, бо всі розмови таємні. Дізнаємося з часом за практичними діями», — пояснив колишній міністр.

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На зустрічі Сі Цзіньпін заявив, що підтримує суверенітет Білорусі, а Лукашенко пообіцяв і надалі ділитися з Пекіном інформацією про ситуацію в регіоні. Володимир Огризко назвав ці слова банальними й додав, що Україна нічим не загрожує Білорусі — загроза для Мінська може йти лише від Росії.

На думку керівника Центру дослідження Росії, Путін повністю контролює Лукашенка та Білорусь, тому їх варто сприймати як «дві частини одного цілого». Дипломат підсумував, що Китай живе за рахунок торгівлі, і хоча війна не була йому потрібна, Сі Цзіньпін прагне «максимально скористатися з російської слабкості», перетворюючи Росію на сировинний придаток Пекіна.

Нагадаємо, у Росії на найвищому рівні схвалили таємний військовий вишкіл в Китаї. Торік приховані навчання російських військових у Китаї затверджував особисто міністр оборони Андрій Бєлоусов.

Раніше ми писали, що Китай не поспішає домагатися закінчення війни Росії проти України, оскільки отримує від неї геополітичні переваги, заявив політолог Володимир Горбач.

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