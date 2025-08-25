Чи втратить Україна частину своїх територій заради миру з РФ: WP про тривожний сценарій

Війна.

Навіть за найкращого сценарію, очікується, що Україна може втратити частину окупованих Росією територій, - Крим, дві третини Донеччини, частини Херсонської та Запорізької областей, і практично усю Луганщину.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

“Українці усвідомлюють ймовірність того, що значні частини країни будуть передані Росії, якщо буде досягнуто мирної угоди. Запитання лише в тому, скільки території вони втратять, і чи отримає Москва додаткові землі, які вона наразі не контролює. Це тривожна перспектива для багатьох”, - наголошує видання.

Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведені торік у вересні показали: близько 80% українців заявили, що Україна могла б вигнати війська РФ, якби Захід надав достатню військову підтримку. Однак, адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила, а іноді й заморожувала військову допомогу.

"Ми не повернемо території, які вже окуповані, у найближчому майбутньому. Але Україна ніколи офіційно не віддасть ці території. Ми готові чекати, але ніколи не визнаємо їх юридично російськими. Ці території залишатимуться в статусі окупованих", – заявив депутат та очільник делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Видання пише, що невизнання територій юридично частиною Росії дозволяє Києву уникати складних юридичних питань - як от проведення всенаціонального референдуму для схвалення змін кордонів країни. Втім, Кремль Путін наполягає на тому, щоб Україна офіційно відмовилася від цієї території, а також від решти Донеччини, яку Росія не змогла захопити.

Втім, цього, кажуть українські чиновники, не станеться. Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі в Овальному кабінеті, що «юридично ми не визнаємо окупацію». Більше того, якщо українські війська виведуться з решти Донбасу, «це відкриє шлях до Харкова» і інших промислових центрів на сході країни.

Як українська громадськість відреагує на мирну угоду, питання відкрите. Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький каже: навряд чи будуть масові протести, якщо Україна погодиться на фактичний контроль Росії над окупованими регіонами. Втім, це має супроводжуватися твердими гарантіями безпеки з боку Заходу, а також відхиленням інших вимог Кремля.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на три джерела повідомило про нові ультиматуми диктатора РФ Володимира Путіна. ”Фюрер” вимагає від України відмовитися від усього Донбасу, відмовитися від амбіцій щодо вступу до НАТО, зберегти нейтралітет і не впускати західні війська до країни.