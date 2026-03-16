Чи втратив Трамп інтерес до переговорів щодо України: у Путіна зробили заяву

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У Кремлі заперечують інформацію видання Financial Times про те, що увага президента США Дональда Трампа переключилася з війни в Україні на Іран. Речник президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що Вашингтон продовжує тиснути на Київ для досягнення домовленостей.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Пєсков відреагував на публікацію FT, в якій йшлося про те, що переговорний процес щодо України нібито зайшов у глухий кут після того, як Трамп зосередився на конфлікті навколо Ірану. Речник Кремля заявив журналістам, що Москва відстежує такі повідомлення, однак має інше бачення позиції Вашингтона.

За словами Пєскова, останні висловлювання Трампа, навпаки, свідчать про те, що він і далі приділяє увагу темі України.

«Скажімо так, активна згадка президентом Трампом теми України говорить про інше», — сказав речник російського диктатора.

У Кремлі вважають, що американський президент продовжує спонукати главу української держави Володимира Зеленського до пошуку домовленостей задля завершення війни.

«РФ відкрита до продовження мирного процесу по Україні та очікує наступного раунду переговорів», — запевнив Пєсков, додавши, що дату й місце наступного раунду наразі не визначено.

Втрата інтересу Трампа до України — суть статті FT

Напередодні у статті Financial Times повідомлялося про те, що просування мирного процесу США щодо війни в Україні під загрозою зриву через втрату інтересу Трампа та війну з Іраном, яка відволікла увагу Вашингтона. Ескалація на Близькому Сході відсунула українське питання на другий план, через що переговори в Женеві призупинено, а зустріч в Абу-Дабі відкладено без визначення нових дат.

Кремль підтвердив паузу в діалозі, посилаючись на зміну американських пріоритетів. На тлі послаблення тиску США на покупців російської нафти Зеленський зазначив, що такі рішення не сприяють миру. Водночас Москва не демонструє готовності до компромісів, вважаючи, що має перевагу на полі бою, тоді як Київ відкидає неприйнятні вимоги агресора.

Своєю чергою видання The Telegraph пише, що конфлікт на Близькому Сході робить війну в Україні «забутою», що грає на руку президенту РФ Володимиру Путіну. США та союзники стикаються з дефіцитом зброї, оскільки ресурси йдуть на захист у Затоці. Стрибок цін на нафту через нестабільність та пом’якшення санкцій наповнює бюджет РФ, а увага Заходу зміщується з Києва на нові загрози. У цій ситуації Європа має діяти рішуче: розблокувати допомогу, яку гальмує Угорщина, та передати Україні заморожені російські активи, інакше Кремль стане єдиним переможцем у глобальному хаосі.