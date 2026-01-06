Чи виконає Трамп обіцянку про гарантії безпеки для України: експосадовець ЦРУ назвав умову

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп дотримає свого слова про гарантії безпеки для України, якщо дасть цю обіцянку публічно.

Таку думку висловив колишній посадовець американського ЦРУ Ральф Гофф у ефірі телеканалу «Новини.Live».

За словами Гоффа, у Трампа є хороший досвід дотримання свого слова, коли він публічно дає обіцянки.

Реклама

«У нас (США — ред.) погана історія з такими обіцянками, але давайте залишимо це осторонь. Якщо президент Дональд Трамп публічно пообіцяє надати гарантії безпеки, я думаю, він дотримає слова. Він має хороший досвід дотримання свого слова, коли публічно бере на себе зобов’язання«, — сказав експосадовець ЦРУ.

Він зауважив, що ключовим питанням є те, який рівень гарантій безпеки для України буде готова прийняти Росія. Поки що Москва заявляє, що не прийме жодних гарантій із Заходу. На думку Гоффа, така позиція Кремля є нереалістичною.

Він нагадав, що напередодні держсекретар США Марко Рубіо сказав — угода можлива лише тоді, коли обидві сторони чимось поступаються.

«Це був обнадійливий сигнал. Я завжди казав: хороший мир — це той, яким незадоволені всі. Подивимось, чи зможуть гарантії безпеки стати тим пунктом, який Росії не подобатиметься, але який їй доведеться прийняти», — резюмував експосадовець ЦРУ.

Реклама

Нагадаємо, за даними The New York Times, 3 січня до України прибули 18 радників з нацбезпеки для обговорення системи захисту, економічного відновлення та поетапного припинення війни, основні положення яких сподіваються узгодити вже у січні. Наразі розглядаються варіанти надання гарантій безпеки за принципом Статті 5 НАТО, збереження 800-тисячного війська за підтримки партнерів та участь «коаліції охочих» європейських країн, деякі з яких готові розмістити свої сили на українській території.