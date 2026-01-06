- Дата публікації
Чи виконає Трамп обіцянку про гарантії безпеки для України: експосадовець ЦРУ назвав умову
Водночас ключовим питанням є те, який рівень гарантій безпеки для України буде готова прийняти Росія.
Президент США Дональд Трамп дотримає свого слова про гарантії безпеки для України, якщо дасть цю обіцянку публічно.
Таку думку висловив колишній посадовець американського ЦРУ Ральф Гофф у ефірі телеканалу «Новини.Live».
За словами Гоффа, у Трампа є хороший досвід дотримання свого слова, коли він публічно дає обіцянки.
«У нас (США — ред.) погана історія з такими обіцянками, але давайте залишимо це осторонь. Якщо президент Дональд Трамп публічно пообіцяє надати гарантії безпеки, я думаю, він дотримає слова. Він має хороший досвід дотримання свого слова, коли публічно бере на себе зобов’язання«, — сказав експосадовець ЦРУ.
Він зауважив, що ключовим питанням є те, який рівень гарантій безпеки для України буде готова прийняти Росія. Поки що Москва заявляє, що не прийме жодних гарантій із Заходу. На думку Гоффа, така позиція Кремля є нереалістичною.
Він нагадав, що напередодні держсекретар США Марко Рубіо сказав — угода можлива лише тоді, коли обидві сторони чимось поступаються.
«Це був обнадійливий сигнал. Я завжди казав: хороший мир — це той, яким незадоволені всі. Подивимось, чи зможуть гарантії безпеки стати тим пунктом, який Росії не подобатиметься, але який їй доведеться прийняти», — резюмував експосадовець ЦРУ.
Нагадаємо, за даними The New York Times, 3 січня до України прибули 18 радників з нацбезпеки для обговорення системи захисту, економічного відновлення та поетапного припинення війни, основні положення яких сподіваються узгодити вже у січні. Наразі розглядаються варіанти надання гарантій безпеки за принципом Статті 5 НАТО, збереження 800-тисячного війська за підтримки партнерів та участь «коаліції охочих» європейських країн, деякі з яких готові розмістити свої сили на українській території.