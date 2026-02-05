Чи вимагатимуть від України віддати території: аналіз заяв генсека НАТО

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Дискусії про те, що Україні, можливо, доведеться пожертвувати частиною своїх територій заради припинення війни з Росією, точаться ще від моменту появи мирних ініціатив президента США Дональда Трампа. Однак Північноатлантичний альянс не чинить тиск на офіційний Київ у цьому питанні.

Таку думку висловив авторитетний військовий аналітик Майкл Кларк для Sky News.

Під час свого візиту до Києва у вівторок генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву, яка викликала чимало запитань у суспільства. Він наголосив, що припинення конфлікту вимагатиме «складних рішень».

Ця фраза миттєво породила дискусії: чи не є це завуальованим натяком на необхідність виведення українських військ з Донбасу або визнання окупації інших регіонів? Втім, у прямій мові генсека не було жодних конкретних закликів до територіальних поступок.

Чи є тиск на Київ

Кларк відкинув версію про те, що Альянс намагається змусити Україну капітулювати в питанні кордонів.

«Я так не думаю. У заяві Рютте не було нічого, що вказувало б на якесь пом’якшення його лінії», — підкреслив аналітик.

На думку експерта, позиція НАТО залишається незмінною: Альянс продовжує підтримувати суверенітет України, а будь-які інтерпретації слів Рютте як заклику до здавання територій є перебільшенням.

Кларк також пояснив, чому риторика західних лідерів іноді звучить неоднозначно. Він припускає, що навіть якщо існують певні приватні коментарі чи обговорення поступок, українська влада навряд чи сприйме їх як обов’язкові до виконання інструкції.

Єдина логічна причина таких обережних заяв з боку керівництва НАТО, за словами аналітика, полягає в дипломатії. Це може бути спробою продемонструвати лояльність або підтримку американського підходу до мирних переговорів, який просуває команда Дональда Трампа, не змінюючи водночас реальної стратегії підтримки України.

Нагадаємо, під час переговорів в Абу-Дабі Росія висунула вимогу включити до можливого мирного договору міжнародне визнання Донбасу як своєї території. Також сторони обговорюють економічні питання, механізми припинення вогню і подальший контроль за його дотриманням. Офіційних заяв від України та західних партнерів з цього приводу наразі немає.