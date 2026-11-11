Чи вимагає РФ виходу ЗСУ з Донбасу: Буданов відповів і зробив важливу заяву після переговорів в Абу-Дабі

Член української делегації та очільник Офісу президента Кирило Буданов

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Член української делегації та очільник Офісу президента Кирило Буданов утримався від відповіді на запитання, чи продовжує Росія вимагати виведення українських військ із Донбасу під час мирних переговорів.

Про це член української делегації на переговорах зі США та Росією сказав на брифінгу 11 листопада після завершення зустрічі.

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За словами Буданова, подробиці переговорів залишатимуться непублічними до досягнення результату.

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«Питання, які піднімаються під час перемовин, — це питання перемовин. Важливий тільки результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено», — додав Буданов.

Переговори в Абу-Дабі — останні новини

Сьогодні 11 листопада стартував другий день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участю представників України, США та Росії. Зустріч тривала не менше двох годин.

Наразі відомо, що представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф завтра, 12 листопада, планують вирушити до Москви.

Водночас Джаред Кушнер під час пресконференції за підсумками перемовин повідомив, що останні два дні переговорів в Абу-Дабі були «складними, але продуктивними». Досі найважчим питанням на шляху до миру в Україні залишаються території.

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Своєю чергою, народний депутат України, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також назвав останні консультації в Абу-Дабі за участю США та Росії вкрай складними. Водночас за його словами, українська сторона бачить реальні передумови для досягнення ключових рішень ще до кінця 2026 року.

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