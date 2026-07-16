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Чи вистоїть Україна: Буданов прокоментував протести на підтримку Федорова
Буданов наголосив на недопустимості розколу всередині країни. Він застеріг суспільство від того, щоб особисті симпатії чи емоції заважали загальній обороні.
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував бурхливі суспільні дискусії та акції протесту, які спалахнули після звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова. Посадовець закликав українців зберігати єдність, не дозволяти емоціям послаблювати країну зсередини та спрямувати всю енергію виключно на боротьбу з ворогом.
Свою офіційну заяву очільник ОП опублікував у соцмережах на тлі повідомлень про початок акцій протесту в різних містах України.
Буданов наголосив, що право громадян на протест та критику влади є невіддільною частиною української ідентичності.
«Українці — це нація, яка вміє і має право ставити складні питання та вимагати відповідей. Це ознака нашого внутрішнього здоров’я та усвідомленої громадянської позиції. Сьогоднішні дискусії навколо державного управління вкотре доводять: наше суспільство не є байдужим, і кожне слово, сказане громадянином, має значення. Це і є та свобода, за яку ми боремося», — написав ексрозвідник.
Водночас він наголосив, що будь-яка внутрішня дискусія в країні, яка воює, повинна вести до правильних висновків та робити державу сильнішою, а не навпаки. На думку Буданова, жодні особисті емоції чи симпатії не можуть підважувати спільну боротьбу проти ворога.
«Ми маємо спрямувати всю нашу енергію та силу в єдине русло — для боротьби проти окупанта. Наша сила — у здатності дискутувати, але залишатися єдиним фронтом, де кожен на своєму місці продовжує наближати наш спільний успіх», — сказав він.
Буданов певен, що єдність, витримка й довіра до української держави сьогодні є такою ж зброєю, як і професіоналізм військових на передовій.
«Ми зупинили навалу ворога, продемонструвавши окупантам та всьому світу безпрецедентну єдність. Маємо зберігати її: громадянське суспільство, парламент, Президент, уряд, Сили безпеки та оборони. Працюємо разом. З холодним розумом і гарячим серцем. Саме від нашої відповідальності сьогодні залежить майбутнє наступних поколінь. Україна вистоїть», — підсумував Кирило Буданов.
Нагадаємо, що вчора, 15 липня, міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з Міноборони.
Нардепи розповіли, що Володимир Зеленський хотів запропонувати нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.
Після новин про відставку Михайла Федорова у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський не міг миритися з «війною» між очільником Міноборони і головнокомандувачем Олександром Сирським. Сьогодні Зеленський сам підвтердив, що між Сирським і Федоровим був конфлікт.
Тим часом відставка Федорова викликала протести по всій Україні, вийшли тисячі людей