Чи вистоїть Україна: Буданов прокоментував протести на підтримку Федорова

Чи мають українці право на мітинги під час війни: Буданов про акції протесту на підтримку Федорова / © Getty Images

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Керівник Офісу президента України Кирило Буданов прокоментував бурхливі суспільні дискусії та акції протесту, які спалахнули після звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова. Посадовець закликав українців зберігати єдність, не дозволяти емоціям послаблювати країну зсередини та спрямувати всю енергію виключно на боротьбу з ворогом.

Свою офіційну заяву очільник ОП опублікував у соцмережах на тлі повідомлень про початок акцій протесту в різних містах України.

Буданов наголосив, що право громадян на протест та критику влади є невіддільною частиною української ідентичності.

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«Українці — це нація, яка вміє і має право ставити складні питання та вимагати відповідей. Це ознака нашого внутрішнього здоров’я та усвідомленої громадянської позиції. Сьогоднішні дискусії навколо державного управління вкотре доводять: наше суспільство не є байдужим, і кожне слово, сказане громадянином, має значення. Це і є та свобода, за яку ми боремося», — написав ексрозвідник.

Водночас він наголосив, що будь-яка внутрішня дискусія в країні, яка воює, повинна вести до правильних висновків та робити державу сильнішою, а не навпаки. На думку Буданова, жодні особисті емоції чи симпатії не можуть підважувати спільну боротьбу проти ворога.

«Ми маємо спрямувати всю нашу енергію та силу в єдине русло — для боротьби проти окупанта. Наша сила — у здатності дискутувати, але залишатися єдиним фронтом, де кожен на своєму місці продовжує наближати наш спільний успіх», — сказав він.

Буданов певен, що єдність, витримка й довіра до української держави сьогодні є такою ж зброєю, як і професіоналізм військових на передовій.

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«Ми зупинили навалу ворога, продемонструвавши окупантам та всьому світу безпрецедентну єдність. Маємо зберігати її: громадянське суспільство, парламент, Президент, уряд, Сили безпеки та оборони. Працюємо разом. З холодним розумом і гарячим серцем. Саме від нашої відповідальності сьогодні залежить майбутнє наступних поколінь. Україна вистоїть», — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, що вчора, 15 липня, міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з Міноборони.

Нардепи розповіли, що Володимир Зеленський хотів запропонувати нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

Після новин про відставку Михайла Федорова у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський не міг миритися з «війною» між очільником Міноборони і головнокомандувачем Олександром Сирським. Сьогодні Зеленський сам підвтердив, що між Сирським і Федоровим був конфлікт.

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Тим часом відставка Федорова викликала протести по всій Україні, вийшли тисячі людей

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