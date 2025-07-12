Чи витримає Україна без США: в ОП заявили про наявність запасного плану

Павло Паліса / © Associated Press

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Україна готується до будь-якого сценарію. Навіть у випадку припинення військової допомоги з боку США держава продовжить боротьбу за свободу.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю азербайджанському агентству Report.

За його словами, Україна усвідомлює всі ризики, пов’язані з можливою зупинкою підтримки з-за океану. Попри це, у Києві заздалегідь розробили альтернативний сценарій дій.

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«Ми розраховуємо на підтримку партнерів і союзників. Це дуже важливо для нас. Але навіть якщо якоїсь миті певний вид допомоги буде припинено, у нас є план 'Б', і ми все одно продовжимо боротьбу», — наголосив Паліса.

Таким чином, навіть у найгіршому випадку, Україна не залишиться беззахисною.

Наразі не уточнюється, що саме включає план Б, але Київ дає зрозуміти: здатися не варіант.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати тимчасово призупинили постачання Україні партії ракет і боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки, що підтверджує Білий дім.

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Проте в Міністерстві оборони України запевнили, що жодних офіційних повідомлень щодо зупинення чи перегляду графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів не надходило. Для з’ясування всіх обставин відомство попросило про телефонну консультацію з партнерами зі США.

При цьому, президент США Дональд Трамп має намір поновити постачання зброї Україні, реалізуючи її спершу союзникам по НАТО. Такий крок свідчить про суттєву зміну підходу до війни, що, ймовірно, спричинена його невдоволенням президентом РФ Володимиром Путіним через затягування мирних переговорів щодо України.

Зауважимо, Reuters із посиланням на два джерела повідомило, що Трамп вперше після повернення на посаду надішле зброю Україні відповідно до президентських повноважень, які використовував його попередник Джо Байден. Цей крок свідчить про новий інтерес чинного президента до захисту України.