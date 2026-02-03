Чи вийде Україна з Донбасу: Сибіга розповів, що саме Київ погодив з Вашингтоном

Сибіга заявив, що гарантії безпеки від США не порушують територіальної цілісності України / © Getty Images

Україна підтвердила свою чітку позицію щодо територіальної цілісності та гарантій безпеки під час переговорів зі США.

Це роз’яснив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю виданню LB.ua.

За його словами, всі гарантії безпеки, які обговорюються зі Сполученими Штатами, поширюватимуться на територію України винятково в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Жодних формул, які ставлять під сумнів територіальну цілісність чи суверенітет держави, бути не може», — наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що встановлення перемир’я на контактній лінії є першочерговим завданням. Воно має створити умови для ширших мирних переговорів, які дозволять закінчити війну дипломатичним шляхом.

«Ми прагнемо досягти миру, керуючись нормами міжнародного права та Статутом ООН», — додав він.

Статус Луганської, Донецької областей і Криму: що буде далі

Щодо статусу Луганської, Донецької областей та Криму Сибіга зауважив, що Україна діятиме винятково в межах міжнародного права та підтримки союзників. Він також уточнив, що повернення територій залежатиме від наявності житла, робочих місць, медичної допомоги та адміністративної підтримки.

Нагадаємо, як сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, вже сформувалося коло партнерів, готових фізично гарантувати безпеку України.

Водночас щодо ролі Сполучених Штатів, то Вашингтон дотримується чіткої позиції: американських солдатів в Україні не буде.

Тим часом український президент Зеленський повідомив, що наступні переговори в Абу-Дабі відбудуться 4 і 5 лютого.

Зазначимо, що російська делегація на переговорах в Абу-Дабі залишиться без змін. Її очолить Ігор Костюков — начальник Головного управління Генштабу Росії.