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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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124
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Чи вийдуть США з переговорів щодо України: посол назвав головну перешкоду

Комплекс геополітичних факторів та власні інтереси утримуватимуть США в переговорному процесі щодо війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Сполучених Штатів України

Прапор Сполучених Штатів України. / © Getty Images

Сполучені Штати не вийдуть з переговорного процесу щодо врегулювання війни в Україні, незалежно від подальшого розвитку подій.

Таку думку висловив надзвичайний і повноважний посол України, представник України при ЄС у 2008-2010 роках Андрій Веселовський в інтерв’ю OBOZ.ua.

Веселовський наголосив, що інтереси США в Російській Федерації залишаються незмінними. Крім того, він звернув увагу на факти присутності китайських та північнокорейських військових на українській території під російським командуванням, а також на постачання Китаєм до Росії не лише товарів подвійного призначення, але й військової продукції.

"Отже, все це не дозволить американцям кинути цей театр і сказати, мовляв, “ми вмиваємо руки”. Якщо вони так зроблять, то вже чітко створюється об'єднана команда із чотирьох держав – Росія, КНР, КНДР та Іран, а завтра, може, вже більших, тому що раз вони перемогли, то до них будуть приєднуватись, адже до переможців завжди приєднуються. І все це загроза для Сполучених Штатів. Чим сильніша Росія, тим сильніші Китай і навпаки. Чим сильніші вони вдвох, тим більша небезпека спершу для Тайваню, потім для Гавайських островів, потім для Сполучених Штатів", – пояснив дипломат.

Веселовський також зазначив, що вихід США з мирного процесу не вигідний і президенту Росії Володимиру Путіну. На його думку, присутність Дональда Трампа за столом переговорів підкреслює значущість Росії на світовій арені та її паритет у відносинах зі Сполученими Штатами.

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