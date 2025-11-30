ТСН у соціальних мережах

Політика
259
1 хв

Чи визначився Зеленський із наступником Єрмака

Президент визначається з форматом подальшої роботи Офісу.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Зеленський і Єрмак

Зеленський і Єрмак / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський ще не визначився, хто очолить Офіс президента замість звільненого Андрія Єрмака.

Про це журналістам РБК-Україна повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

«Президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені», — заявив він.

Нагадаємо, за кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт.

Про це він сказав у коментарі The New York Post.

Єрмак вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні. Тож він «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт.

Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Перед відставкою Андрія Єрмака звільнили з посади очільника Офісу президента. У нього провели обшуки НАБУ і САП. Офіційну причину не називали.

259
